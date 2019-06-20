МИД Ирана назвал действия сбитого беспилотника США провокационными

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Тегеран считает действия сбитого иранскими военными американского беспилотника провокационными, решительно осуждает их, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Выражая решительный протест подобного рода агрессивным и провокационным действиям, предостерегаем от незаконного и агрессивного проникновения в воздушное пространство страны любого объекта или летательного средства, любого посягательства на территорию Ирана и нарушения границы", - сказал Мусави, отметив, что ответственность за последствия нарушения границ Ирана лежит на нарушителях.

В заявлении КСИР, опубликованном в четверг утром, сообщается, что американский беспилотник Global Hawk был сбит военно-воздушными силами КСИР в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган у входа в Персидский залив после того, как нарушил воздушное пространство Ирана.

В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством - спонсором терроризма".

После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".