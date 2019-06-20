На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело

КРАСНОЯРСК, 20 июн — РИА Новости. Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.

На этот раз речь идет о статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

По версии следствия, Зайцев с сообщниками организовал регистрацию права собственности на земельный участок, расположенный в нескольких километрах от села Шира и предназначенный для строительства полигона твердых бытовых отходов за счет средств бюджета.

Как утверждают следователи, Зайцев сначала помог знакомому зарегистрировать этот участок на свое имя, затем его перерегистрировали на другого человека. С 2010 по 2017 год районная администрация арендовала участок, после чего выкупила его за пять миллионов рублей.

В СК считают, что такими действиями Зайцев нанес бюджету Ширинского района ущерб на более чем шесть миллионов рублей.