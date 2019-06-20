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РИА Новости

На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело

Вчера, 11:49
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© ВГТРК/Вести.руГлава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев
© ВГТРК/Вести.ру
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 20 июн — РИА Новости. Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.
На этот раз речь идет о статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
Нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на журналиста телеканала Россия 24
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В Госдуме прокомментировали нападение хакасского чиновника на журналиста
По версии следствия, Зайцев с сообщниками организовал регистрацию права собственности на земельный участок, расположенный в нескольких километрах от села Шира и предназначенный для строительства полигона твердых бытовых отходов за счет средств бюджета.
Как утверждают следователи, Зайцев сначала помог знакомому зарегистрировать этот участок на свое имя, затем его перерегистрировали на другого человека. С 2010 по 2017 год районная администрация арендовала участок, после чего выкупила его за пять миллионов рублей.
В СК считают, что такими действиями Зайцев нанес бюджету Ширинского района ущерб на более чем шесть миллионов рублей.
Первое дело против Зайцева возбудили по статье о воспрепятствовании журналистской деятельности. В конце мая глава района напал на журналиста телеканала "Россия 24", который задавал ему неудобные вопросы о непригодных для жилья домах, построенных для погорельцев, потерявших кров при пожарах весной 2015 года. Тогда Зайцева осудили за халатность, но сразу же освободили по амнистии к 70-летию Победы.
Нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на журналиста телеканала Россия 24
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Сергей ЗайцевСледственный комитет РФХакасияПроисшествия
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