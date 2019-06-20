Медведев оценил идею об изменении статуса службы в ФССП

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Изменение статуса службы в ФССП поможет привлекать туда квалифицированных специалистов и мотивирует сотрудников к качественному исполнению своих обязанностей, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Правительство России на заседании в четверг рассмотрит законопроект, предлагающий относить службу в Федеральной службе судебных приставов не к федеральной гражданской госслужбе, а к государственной службе.

"Служба судебных приставов - это особое ведомство, сотрудники имеют право применять огнестрельное оружие, спецсредства, на них возложены государственно-властные полномочия, которые свойственны правоохранительным органам, включая даже вопросы, связанные с предварительным расследованием... Сегодня будет закон представлен, надеюсь, это поможет привлекать в службу высококвалифицированных специалистов и будет мотивировать сотрудников к качественному исполнению своих обязанностей", - сказал Медведев на заседании кабмина.

Ранее председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, входящий в правительственную комиссию по законопроектной деятельности, которая рассмотрела проект "О службе в органах принудительного исполнения РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", рассказал РИА Новости, что российские приставы могут получить новый статус, повышенную зарплату и возможность выхода на пенсию в 45 лет.

Он пояснил, что сейчас ФССП отнесена к системе органов власти, в которых возможно прохождение только федеральной гражданской службы, при этом судебные приставы обладают полномочиями, в том числе свойственными правоохранителям, в связи с чем логична необходимость отнести службу в ФССП к "государственной службе иного вида".