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РИА Новости

Медведев оценил идею об изменении статуса службы в ФССП

Вчера, 11:48
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Изменение статуса службы в ФССП поможет привлекать туда квалифицированных специалистов и мотивирует сотрудников к качественному исполнению своих обязанностей, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Правительство России на заседании в четверг рассмотрит законопроект, предлагающий относить службу в Федеральной службе судебных приставов не к федеральной гражданской госслужбе, а к государственной службе.
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в Басманном суде
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Российские приставы могут получить особый статус и пенсию в 45 лет
"Служба судебных приставов - это особое ведомство, сотрудники имеют право применять огнестрельное оружие, спецсредства, на них возложены государственно-властные полномочия, которые свойственны правоохранительным органам, включая даже вопросы, связанные с предварительным расследованием... Сегодня будет закон представлен, надеюсь, это поможет привлекать в службу высококвалифицированных специалистов и будет мотивировать сотрудников к качественному исполнению своих обязанностей", - сказал Медведев на заседании кабмина.
Ранее председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, входящий в правительственную комиссию по законопроектной деятельности, которая рассмотрела проект "О службе в органах принудительного исполнения РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", рассказал РИА Новости, что российские приставы могут получить новый статус, повышенную зарплату и возможность выхода на пенсию в 45 лет.
Он пояснил, что сейчас ФССП отнесена к системе органов власти, в которых возможно прохождение только федеральной гражданской службы, при этом судебные приставы обладают полномочиями, в том числе свойственными правоохранителям, в связи с чем логична необходимость отнести службу в ФССП к "государственной службе иного вида".
По словам Груздева, принятие законопроекта создаст новый вид службы – в органах принудительного исполнения. Служба судебных приставов получит особый статус, социальная защищенность служащих повысится, поскольку в этом отношении они, по сути, будут приравнены к сотрудникам силовых структур.
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Дмитрий МедведевФедеральная служба судебных приставов РФРоссияОбщество
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