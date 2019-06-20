Рябков: визит российских экспертов в биолабораторию Грузии прорабатывается

СОЧИ, 20 июн - РИА Новости. Визит российских экспертов на биолабораторию в Грузии прорабатывается, стороны согласуют параметры, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее грузинская сторона предложила дать возможность российским экспертам осмотреть лабораторию Лугара в Тбилиси. Москва такую инициативу приветствовала.

"Мы продолжаем проработку этого вопроса. Исходим из того, что такое посещение состоится, но нам надо досогласовать его параметры", - сказал Рябков.

Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара" в пригороде Тбилиси, где, по данным МИД, "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.