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РИА Новости

Рябков: визит российских экспертов в биолабораторию Грузии прорабатывается

Вчера, 11:46
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
СОЧИ, 20 июн - РИА Новости. Визит российских экспертов на биолабораторию в Грузии прорабатывается, стороны согласуют параметры, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее грузинская сторона предложила дать возможность российским экспертам осмотреть лабораторию Лугара в Тбилиси. Москва такую инициативу приветствовала.
"Мы продолжаем проработку этого вопроса. Исходим из того, что такое посещение состоится, но нам надо досогласовать его параметры", - сказал Рябков.
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Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара" в пригороде Тбилиси, где, по данным МИД, "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.
В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиями. В МИД РФ заявляли, что Москва запросит официальные разъяснения США о деятельности лаборатории в Грузии, где могли проводить летальные эксперименты над людьми.
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МИД РФСергей РябковГрузияВ мире
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