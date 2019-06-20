Алибасов решил оставить своего сына без наследства

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Бари Алибасов в интервью для программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" рассказал о намерении лишить наследства своего сына Бари Алибасова — младшего.
По словам продюсера, несколько дней назад сын приходил к нему, чтобы поднять вопрос о разделе наследства. После этого Алибасов решил навсегда выгнать его "из семьи" и лишить наследства.
"Все мое наследство достается добрым мирянам".
По словам Алибасова, когда в юности ему приходилось экономить и "пересчитывать сдачу в магазине", он все равно не обращался за помощью к родителям.
Бари Алибасова доставили в отделение токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Н. Склифосовского 4 июня, после того как он случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот".
Медики диагностировали у него ожоги пищевода четвертой степени, желудка и дыхательных путей. Несколько дней он провел в медикаментозном сне, затем пошел на поправку. Семнадцатого июня продюсера выписали из больницы.