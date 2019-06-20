Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T12:41Z
https://ria.ru/20190620/1555729899.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155526/97/1555269780_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_6ece5fc137af34f956afbbdd0d66ecd0.jpg
РИА Новости

Алибасов решил оставить своего сына без наследства

Вчера, 11:43
161381
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаБари Алибасов
Бари Алибасов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Бари Алибасов в интервью для программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" рассказал о намерении лишить наследства своего сына Бари Алибасова — младшего.
По словам продюсера, несколько дней назад сын приходил к нему, чтобы поднять вопрос о разделе наследства. После этого Алибасов решил навсегда выгнать его "из семьи" и лишить наследства.

"Все мое наследство достается добрым мирянам".

Бари Алибасов
Бари Алибасов
По словам Алибасова, когда в юности ему приходилось экономить и "пересчитывать сдачу в магазине", он все равно не обращался за помощью к родителям.
Бари Алибасов в своей квартире
19 июня, 10:07
Представитель Алибасова рассказал о состоянии его здоровья
Бари Алибасова доставили в отделение токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Н. Склифосовского 4 июня, после того как он случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот".
Медики диагностировали у него ожоги пищевода четвертой степени, желудка и дыхательных путей. Несколько дней он провел в медикаментозном сне, затем пошел на поправку. Семнадцатого июня продюсера выписали из больницы.
20818422232692
Состояние здоровья Бари АлибасоваБари АлибасовШоу-бизнесРоссия
Популярные комментарии
Не буду покупать крот - слабое и неэффективное средство.
20 июня, 11:50
aandy53
568321215
Это ему « крот » в реанимации подсказал …
20 июня, 11:47
М МадамMadam Broshkina
93830212
Рекомендуем
Паук-каракурт
Ученый прокомментировал появление ядовитых пауков в Подмосковье
РИА
Новости
Стоп-кадр из первого интервью Бари Алибасова после отравления
Сын Алибасова прокомментировал слова отца о лишении наследства
Путин ответил на критику "Единой России"
Саломе Зурабишвили. Архивное фото
Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов
Лента
новостей
Чистый бланк ответов и ручки перед началом ЕГЭ
Два школьника получили положительные оценки на ЕГЭ после скандала с ручками
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Президент Чечни Рамзан Кадыров с матерью
Мать Кадырова помогла с жильем двум семьям, обратившимся на прямую линию
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин ответил на слова "при Брежневе такого не было"
Здание Государственной думы России
В Госдуму внесли проект об отчуждении приватизируемого имущества
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Глава МИД Литвы заявил о "неуважении" из-за "Северного потока — 2"
Власти Тверской области объяснили зарплату учителя в 15 тысяч рублей
Новый объединенный визовый центр в Москве
Туроператоры назвали страны ЕС, в которые сложно получить шенгенские визы
Власти Дагестана готовят списки ополченцев после поручения Путина
В России хотят пересчитать цены на отопление
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:53Белоруссия начала вытеснение "грязной" нефти из трубопровода Унеча – Полоцк
11:49В Иране назвали инцидент с беспилотником США попыткой давления
11:46В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ
11:46Суд в Киеве позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду
11:44МЧС предупредило о жаре до 32 градусов в пятницу в Москве
11:38СМИ: Трамп в послании Ирану заявил, что хочет переговоров, а не войны
11:36Атака на Иран будет иметь международные последствия, заявили в Тегеране
11:34В ходе акций протеста пострадали 240 человек, заявили в Минздраве Грузии
11:33Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"
11:30В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
11:28"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
11:25Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:19Вашингтон предупреждал Тегеран об атаке, утверждают СМИ
11:17Путин соболезнует властям Индии в связи с ДТП, в котором погибли дети
11:16Россия предостерегла США от опрометчивых шагов в отношении Ирана
11:12Полиция призвала к сдержанности протестующих в Гонконге
11:12Ученые назвали смертельную опасность долгого рабочего дня
11:12Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму
11:09Российские ученые выяснили, как можно уничтожить метастазы рака груди
Лента новостейМолния