Алибасов решил оставить своего сына без наследства

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Бари Алибасов в интервью для программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" Бари Алибасов в интервью для программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" рассказал о намерении лишить наследства своего сына Бари Алибасова — младшего.

По словам продюсера, несколько дней назад сын приходил к нему, чтобы поднять вопрос о разделе наследства. После этого Алибасов решил навсегда выгнать его "из семьи" и лишить наследства.

"Все мое наследство достается добрым мирянам". Бари Алибасов

По словам Алибасова, когда в юности ему приходилось экономить и "пересчитывать сдачу в магазине", он все равно не обращался за помощью к родителям.

Бари Алибасова доставили в отделение токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Н. Склифосовского 4 июня, после того как он случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот".