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РИА Новости

Патрушев прокомментировал ЧП с танкерами в Оманском заливе

Вчера, 11:43
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© REUTERS / ISNAПожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
© REUTERS / ISNA
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пока нет достаточных материалов о ситуации с танкерами в Оманском заливе, информация партнеров не позволяет судить о причинах произошедшего, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"Я считаю, что у нас пока нет достаточных материалов, чтобы сделать какой-то вывод . Но мы заинтересованы в том, чтобы получить эту информацию. Та, которую нам предоставили наши партнеры, не позволяет сделать вывод, в чьих интересах это было и кто совершил эти атаки. Я надеюсь, что со временем эта картина для нас станет ясна, в том числе с учетом той информации, которую предоставляют нам российские спецслужбы", - сказал Патрушев журналистам по итогам прошедшей в Уфе международной встречи по безопасности.
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Он добавил, что на двухсторонней встрече с иранским коллегой Али Шамхани в среду не обсуждал тему атак на танкеры.
Встреча Патрушева и Шамхани состоялась в среду в Уфе. Стороны подтвердили продолжение тесного взаимодействия между Россией и Ираном в сфере обеспечения региональной безопасности, а также сотрудничества на антитеррористическом треке.
В Оманском заливе 13 июня было совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. На судах произошли взрывы и пожар. Члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана и на американский эсминец. На борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
США обвинили Иран в атаках на танкеры. Американские военные распространили видео, где, по их версии, иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего в Оманском заливе танкера. Опубликованное черно-белое видео низкого качества показывает некий катер с людьми у борта некоего танкера, надписи и флаги неразличимы.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными. Армия Ирана сообщила, что отправила корабль и вертолет на место ЧП в Оманском заливе для спасения и оказания помощи.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ предостерегает от попыток возложить вину за инцидент с танкерами на Иран, призвал не использовать его для нагнетания обстановки. В МИД РФ также призвали воздержаться от скоропалительных выводов по поводу атаки на танкеры до конца расследования.
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