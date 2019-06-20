Патрушев: на встрече в Иерусалиме Россия будет учитывать интересы Ирана

"Иран находится в Сирии по приглашению законного правительства и принимает активное участие в противодействии терроризму. Поэтому, конечно, мы должны будем (на встрече в Иерусалиме) учитывать интересы Ирана. Потому что все-таки они вложили значительные средства и достигли определенных успехов в этой работе. Мы столкнемся с тем, что интересы государств имеют различную направленность. Интересы Ирана российская сторона будет учитывать и доводить их заинтересованность до израильтян и американской стороны", - сказал Патрушев журналистам по итогам прошедшей в Уфе международной встречи по безопасности.