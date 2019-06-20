Патрушев: на встрече в Иерусалиме Россия будет учитывать интересы Ирана

УФА, 20 июн - РИА Новости. На встрече в формате Россия-США-Израиль в Иерусалиме Москва будет учитывать интересы Ирана и доводить точку зрения Тегерана до США и Израиля, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
Консультации Патрушева, помощника президента США Джона Болтона и председателя Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шабата пройдут 24-25 июня. Основной темой встречи станет ситуация в Сирии.
"Иран находится в Сирии по приглашению законного правительства и принимает активное участие в противодействии терроризму. Поэтому, конечно, мы должны будем (на встрече в Иерусалиме) учитывать интересы Ирана. Потому что все-таки они вложили значительные средства и достигли определенных успехов в этой работе. Мы столкнемся с тем, что интересы государств имеют различную направленность. Интересы Ирана российская сторона будет учитывать и доводить их заинтересованность до израильтян и американской стороны", - сказал Патрушев журналистам по итогам прошедшей в Уфе международной встречи по безопасности.