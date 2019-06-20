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РИА Новости
Культура

Филипп Киркоров может сняться в фильме "Последний богатырь-2"

Вчера, 11:40
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров фотографируется на съемках новогодней программы на Первом канале
Певец Филипп Киркоров фотографируется на съемках новогодней программы на Первом канале
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российский певец Филипп Киркоров разместил в своем Инстаграме интригующее фото с кинохлопушкой, на которой написано рабочее название картины "Последний богатырь-2".
Пока неизвестно, исполнит ли Филипп Киркоров в картине какую-нибудь роль или запишет саундтрек. Но певцу удалось заинтриговать публику. В комментариях сразу начали писать: "С нетерпением ждем!", "Удачных съемок", "Интрига".
Картина станет продолжением истории о приключениях Ивана (Виктор Хориняк) в волшебном мире и его сказочных друзьях.
Фильм "Последний богатырь: корень зла" (рабочее название - "Последний богатырь-2") должен выйти в прокат в декабре 2020 года. Режиссером картины снова выступил Дмитрий Дьяченко.
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