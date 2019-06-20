Филипп Киркоров может сняться в фильме "Последний богатырь-2"

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российский певец Филипп Киркоров разместил в своем Инстаграме интригующее фото с кинохлопушкой, на которой написано рабочее название картины "Последний богатырь-2".
Пока неизвестно, исполнит ли Филипп Киркоров в картине какую-нибудь роль или запишет саундтрек. Но певцу удалось заинтриговать публику. В комментариях сразу начали писать: "С нетерпением ждем!", "Удачных съемок", "Интрига".
Картина станет продолжением истории о приключениях Ивана (Виктор Хориняк) в волшебном мире и его сказочных друзьях.
Фильм "Последний богатырь: корень зла" (рабочее название - "Последний богатырь-2") должен выйти в прокат в декабре 2020 года. Режиссером картины снова выступил Дмитрий Дьяченко.