Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T11:36Z
https://ria.ru/20190620/1555728849.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155572/71/1555727116_0:129:3071:1856_1036x0_80_0_0_39e22ba403cc97ce863acb5570f4a3c9.jpg
РИА Новости

Физики из России создали световой транзистор, не требующий охлаждения

Вчера, 11:36
3304
© Фото : пресс-служба "Сколтеха"Световой транзистор, созданный физиками из IBM и "Сколтеха"
Световой транзистор, созданный физиками из IBM и Сколтеха
© Фото : пресс-служба "Сколтеха"
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Ученые из "Сколтеха" и их коллеги из фирмы IBM создали первый оптический транзистор, способный работать на частоте в два терагерц и при этом не нуждающийся в охлаждении до абсолютного нуля. Его описание и результаты первых опытов были опубликованы в журнале Nature Photonics.

"Получить такие результаты удалось во многом благодаря сложнейшей оптической системе, над созданием которой члены нашей группы трудились днем и ночью. Думаю, фотонные процессоры, работающие со скоростью света, станут для нас такой же реальностью, какой сегодня для нас является оптическая связь", — заявили российские ученые, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Все современные компьютеры состоят из миллионов и миллиардов микроскопических транзисторов – устройств, избирательно пропускающих электрический ток. Как правило, при уменьшении размеров транзисторов сила побочных эффектов, мешающих их работе, возрастает, что мешает созданию все более небольших и быстрых вычислительных приборов.
Эти утечки накладывают фундаментальный предел на размеры транзисторов – как сегодня считают многие физики и инженеры, кремниевые транзисторы толщиной меньше, чем в пять нанометров, принципиально невозможно создать.
Однофотонный источник света, созданный в МФТИ благодаря сверпроводящим кубитам
27 октября 2016, 13:26
Физики из России превратили квантовый бит в "светофор" для светаУченые из МФТИ и зарубежных институтов превратили кубит, элементарную ячейку квантового компьютера, в своеобразный "светофор" для частиц света, что позволило им создать очень надежный излучатель одиночных фотонов.
Поэтому инженеры и ученые сегодня пытаются заменить кремний на альтернативные материалы, такие как графен или дисульфид молибдена, или принципиально отказываются от самой электроники и переходят на иные способы передачи сигнала – при помощи света, спинов частиц или каких-то других "носителей информации".
Для перехода к "световым вычислениям" необходимо несколько важнейших ключевых технологий — световой аналог транзистора, способный избирательно пропускать или задерживать фотоны, а так же расщепитель, способный разбивать луч на две части и удалять ненужные компоненты света.
Прототипы таких приборов уже существуют, однако у всех них есть большая проблема. По своим размерам они напоминают гигантские по современным меркам транзисторы 60 годов прошлого века, когда человечество делало только первые шаги в "компьютерный век". Миниатюризация подобных расщепителей и транзисторов, как показала практика, является крайне нетривиальной задачей.
Антон Заседателев, Павлос Лагудакис и Антон Бараников из лаборатории гибридной фотоники "Сколтеха", а также их зарубежные коллеги, сделали большой шаг к решению этой проблемы, создав миниатюрный оптический транзистор, не требующий охлаждения и способный работать в тысячи раз быстрее, чем его электронные аналоги.
Когда ученые начали разрабатывать световые компьютеры, они быстро столкнулись с фундаментальной проблемой – частицы света фактически не взаимодействуют между собой и их движением крайне сложно управлять.
Эти сложности, как недавно выяснили российские и зарубежные физики, можно решить при помощи так называемых поляритонов. Они представляют собой одну из относительно недавно созданных виртуальных частиц, которая, как и фотон, одновременно ведет себя как волна и как частица.
Так художник представил себе стокновение сверхмалых частиц
21 ноября 2016, 11:07
Ученые выяснили, как передавать сигнал бесконечно в световых компьютерахРоссийские физики решили одну из главных проблем на пути создания световых компьютеров, заставив свет путешествовать почти без потерь между различными компонентами этих вычислительных устройств будущего.
Поляритон состоит из трех компонентов — оптического резонатора, в роли которого обычно выступает набор из двух зеркал-отражателей, заточенной между ними световой волны и квантового колодца. В его роли выступает атом и вращающийся вокруг него электрон, который периодически поглощает и испускает квант света.
Эти квазичастицы, как показали первые опыты с ними, можно использовать для создания транзисторов и другой управляющей логики световых компьютеров, однако у всех прототипов подобных устройств был один общий недостаток – они работали только при температурах, близких к абсолютному нулю.
Физики из "Сколтеха" и их европейские коллеги решили эту проблему, научившись создавать поляритоны не в кремнии или других "классических" полупроводниках, а в их органических аналогах, сохраняющих нужные свойства и при комнатных температурах.
На эту роль, как показали опыты ученых, подходит полипарафенилен (MeLPPP), недавно открытый полимерный материал, аналоги которого сегодня применяются при производстве кевлара и различных красителей. Молекулы этого вещества оказались устроены таким образом, что даже при высоких температурах внутри него возникают особые зоны, способные играть роль квантового колодца в классических поляритонах.
Вставив пленку из этого полимера в своеобразный "бутерброд" из нескольких неорганических материалов, физики научились управлять состоянием квантового колодца и заставлять его испускать частицы света, используя два разных типа лазеров. Как показали опыты с прототипом такого транзистора, он способен не только переключаться с рекордно высокой скоростью, но и усиливать световой сигнал и при этом тратить минимальное количество энергии.
Используя три подобных транзистора, ученые уже собрали первые прототипы световых логических устройств, способных исполнять операции И и ИЛИ. Их успешная реализация, как считают ученые, открывает дорогу для создания компактных, быстрых и при этом очень экономных световых компьютеров.
Так художник представили себе атом, ведущий себя как волна, а не частица
5 сентября 2017, 12:04
Российские физики создали нанолазер для светового компьютера будущего
5702001
компьютерные технологиикомпьютерыфизикаСколковский институт науки и технологийОткрытия - РИА НаукаIBMРоссияРИА Наука
Рекомендуем
Паук-каракурт
Ученый прокомментировал появление ядовитых пауков в Подмосковье
РИА
Новости
Фобосоход миссии MMX в представлении художника
Германия и Франция отправят первый луноход на спутники Марса
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж
Медики во время операции
Медики и физики из России создали устройство для быстрого заживления ран
Лента
новостей
Генофонд русских
Загадки истории: что содержится в ДНК русского человека
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Юридические доказательства ССГ по МН17 ничтожны, заявил Патрушев
Здание Государственной думы России
В Госдуму внесли проект об отчуждении приватизируемого имущества
Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды
Американский болельщик на гонках
В США нашли способ возродить империю. Это по-настоящему опасно
Российский космический углепластик на базе цианатовых эфиров
Сибирские физики назвали лучший материал для обшивок спутников
Бари Алибасов
Алибасов решил оставить своего сына без наследства
Транспортно-пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф
National Interest рассказал, почему НАТО следует бояться С-400
Железнодорожный перехода на станции Тамерлан в селе Варна Челябинской области
РЖД показали фото ж/д переход на Урале, на который жители жаловались Путину
Так художник представил себе структуру невозможного сверхпроводника
Физики из России объяснили существование "магнитных" сверхпроводников
Американский военный стоит рядом с зенитно-ракетным комплексом Patriot на военной базе в Мораге, Польша
Грядет битва США и Европы из-за советского оружия
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:54Мать Осиповой заявила, что сталкивается с угрозами со стороны властей США
11:53Белоруссия начала вытеснение "грязной" нефти из трубопровода Унеча – Полоцк
11:49В Иране назвали инцидент с беспилотником США попыткой давления
11:46В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ
11:46Суд в Киеве позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду
11:44МЧС предупредило о жаре до 32 градусов в пятницу в Москве
11:38СМИ: Трамп в послании Ирану заявил, что хочет переговоров, а не войны
11:36Атака на Иран будет иметь международные последствия, заявили в Тегеране
11:34В ходе акций протеста пострадали 240 человек, заявили в Минздраве Грузии
11:33Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"
11:30В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
11:28"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
11:25Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:19Вашингтон предупреждал Тегеран об атаке, утверждают СМИ
11:17Путин соболезнует властям Индии в связи с ДТП, в котором погибли дети
11:16Россия предостерегла США от опрометчивых шагов в отношении Ирана
11:12Полиция призвала к сдержанности протестующих в Гонконге
11:12Ученые назвали смертельную опасность долгого рабочего дня
11:12Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму
Лента новостейМолния