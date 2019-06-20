В ЯНАО пьяный водитель протаранил забор и четыре машины

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 июн - РИА Новости. Нетрезвый водитель в Новом Уренгое (ЯНАО) сбил ограждение и два дорожных знака в районе торгового центра, а также повредил четыре припаркованных автомобиля, сообщает региональное управление МВД.

Авария, по данным ведомства, произошла рано утром в четверг около торгового центра "Бумеранг".

"Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что на улице Мира нетрезвый водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем марки Subaru..., допустил наезд на дорожное ограждение, повредив его. Затем наехал на дорожные знаки 2.4 "Уступи дорогу" и 4.1.2 "Движение направо" и на четыре автомашины, припаркованные на автостоянке", - говорится в сообщении.

В управлении МВД уточнили, что в момент ДТП в припаркованных автомобилях никого не было, но пострадал сам пьяный водитель иномарки, которого с травмами доставили в местную больницу. Полицейские проводят проверку по факту ЧП.