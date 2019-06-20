Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T11:33Z
https://ria.ru/20190620/1555728787.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В ЯНАО пьяный водитель протаранил забор и четыре машины

Вчера, 11:33
486
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 июн - РИА Новости. Нетрезвый водитель в Новом Уренгое (ЯНАО) сбил ограждение и два дорожных знака в районе торгового центра, а также повредил четыре припаркованных автомобиля, сообщает региональное управление МВД.
Авария, по данным ведомства, произошла рано утром в четверг около торгового центра "Бумеранг".
Грузовой автомобиль Газель протаранил ограждение детской площадки в Саратове. 16 июня 2019
16 июня, 19:38
В Саратове "Газель" протаранила забор детской площадки
"Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что на улице Мира нетрезвый водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем марки Subaru..., допустил наезд на дорожное ограждение, повредив его. Затем наехал на дорожные знаки 2.4 "Уступи дорогу" и 4.1.2 "Движение направо" и на четыре автомашины, припаркованные на автостоянке", - говорится в сообщении.
В управлении МВД уточнили, что в момент ДТП в припаркованных автомобилях никого не было, но пострадал сам пьяный водитель иномарки, которого с травмами доставили в местную больницу. Полицейские проводят проверку по факту ЧП.
На видеозаписи с места происшествия, распространяемой в соцсетях и СМИ, можно увидеть, как автомобиль на полной скорости вылетел с дороги и протаранил забор, знаки и стоящие на парковке машины. Кроме того, пользователи делятся кадрами последствий аварии - одну из легковушек серьезно смяло после удара, она отлетела на несколько метров.
002000
Ямало-Ненецкий АОПроисшествия
Рекомендуем
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Глава МИД Литвы заявил о "неуважении" из-за "Северного потока — 2"
РИА
Новости
Белая акула
В США рыбаки-спортсмены чуть не поймали большую белую акулу
Путин ответил на критику "Единой России"
Паук-каракурт
Ученый прокомментировал появление ядовитых пауков в Подмосковье
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Самолет ATR-72 авиакомпании UTair. Архивное фото
Летевший из Екатеринбурга самолет Utair со второго раза сел в Тюмени
Президент Чечни Рамзан Кадыров с матерью
Мать Кадырова помогла с жильем двум семьям, обратившимся на прямую линию
Чистый бланк ответов и ручки перед началом ЕГЭ
Два школьника получили положительные оценки на ЕГЭ после скандала с ручками
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Пензенский губернатор не знает, куда уехали цыгане из Чемодановки
В Ростовской области три подростка до смерти избили мужчину
Саломе Зурабишвили. Архивное фото
Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту. Архивное фото
В Росгвардии рассказали о формировании бригады для охраны Крымского моста
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев оценил идею об изменении статуса службы в ФССП
Президент Украины Владимир Зеленский
В Раде осудили отказ Зеленского от прямых переговоров с ЛНР и ДНР
Власти Тверской области объяснили зарплату учителя в 15 тысяч рублей
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:54Косатки из "китовой тюрьмы" хорошо перенесли дорогу до Хабаровска
11:54Мать Осиповой заявила, что сталкивается с угрозами со стороны властей США
11:53Белоруссия начала вытеснение "грязной" нефти из трубопровода Унеча – Полоцк
11:49В Иране назвали инцидент с беспилотником США попыткой давления
11:46В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ
11:46Суд в Киеве позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду
11:44МЧС предупредило о жаре до 32 градусов в пятницу в Москве
11:38СМИ: Трамп в послании Ирану заявил, что хочет переговоров, а не войны
11:36Атака на Иран будет иметь международные последствия, заявили в Тегеране
11:34В ходе акций протеста пострадали 240 человек, заявили в Минздраве Грузии
11:33Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"
11:30В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
11:28"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
11:25Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:19Вашингтон предупреждал Тегеран об атаке, утверждают СМИ
11:17Путин соболезнует властям Индии в связи с ДТП, в котором погибли дети
11:16Россия предостерегла США от опрометчивых шагов в отношении Ирана
11:12Полиция призвала к сдержанности протестующих в Гонконге
11:12Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня
Лента новостейМолния