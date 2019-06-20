Минобороны: Ту-95МС при полете в Тихом океане не нарушили ничьих границ

Самолеты Ту-95 на первой сводной репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота в Кронштадте

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС в ходе полета над Японским, Восточно-Китайским, Южно-Китайским морями и Тихим океаном не нарушали границ других государств, говорится в сообщении Минобороны России.

Ранее со ссылкой на японские СМИ сообщалось о заявлениях минобороны Японии, что российский бомбардировщик дважды вторгся в четверг утром в воздушное пространство страны.