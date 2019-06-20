Мосгорсуд отклонил жалобу на арест ученика Кудрявцева по делу о госизмене

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу на арест подозреваемого в госизмене кандидата физико-математических наук Романа Ковалева - ученика Виктора Кудрявцева, также проходящего по этой статье, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: решение Лефортовского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - сказал судья Павел Мелехин. Заседание проходило в закрытом от публики режиме, слушателей пригласили в зал лишь на оглашение постановления.

Сотрудник ЦНИИмаша Кудрявцев был арестован в июле 2018 года. По версии следствия, он отправлял секретные данные в Фон-Кармановский институт гидродинамики (Бельгия), являющийся научно-исследовательским центром НАТО, с которым ЦНИИмаш реализовывал совместный проект. Следствие использовало письмо из почты 75-летнего Кудрявцева о грин-карте в качестве одного из оснований для его заключения в СИЗО. Защита назвала это сообщение обыкновенным спамом.