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РИА Новости

Мосгорсуд отклонил жалобу на арест ученика Кудрявцева по делу о госизмене

Вчера, 11:29
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу на арест подозреваемого в госизмене кандидата физико-математических наук Романа Ковалева - ученика Виктора Кудрявцева, также проходящего по этой статье, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Лефортовский суд Москвы в начале июня арестовал Ковалева до 5 августа по подозрению в госизмене (статья 275 УК РФ).
"Суд постановил: решение Лефортовского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - сказал судья Павел Мелехин. Заседание проходило в закрытом от публики режиме, слушателей пригласили в зал лишь на оглашение постановления.
По данным сайта Московского физико-технического института (МФТИ), Ковалев – заместитель заведующего кафедрой космических летательных аппаратов по специализации "Газодинамика. Дистанционное зондирование Земли", также является начальником Центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш).
Сотрудник ЦНИИмаша Кудрявцев был арестован в июле 2018 года. По версии следствия, он отправлял секретные данные в Фон-Кармановский институт гидродинамики (Бельгия), являющийся научно-исследовательским центром НАТО, с которым ЦНИИмаш реализовывал совместный проект. Следствие использовало письмо из почты 75-летнего Кудрявцева о грин-карте в качестве одного из оснований для его заключения в СИЗО. Защита назвала это сообщение обыкновенным спамом.
Виктор Кудрявцев в суде
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400030
Виктор КудрявцевМоскваРоссияПроисшествия
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