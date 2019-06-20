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РИА Новости

Суд отменил арест гендиректору Белгородского НПЗ

Вчера, 11:27
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Белгородский областной суд отменил арест генеральному директору Белгородского НПЗ Олегу Майорову, чьи работники из-за долгов по зарплате записали видеообращение к президенту России, сообщила РИА Новости  представитель СУСК РФ по региону Елена Козырева.
Генеральный директор ООО "Белгородский нефтеперерабатывающий завод" обвиняется в невыплате 21 миллиона рублей зарплаты 121 работнику. Следственные органы отмечали, что Майоров уже больше года обещает погасить задолженность, однако ничего для этого не делает. Шестнадцатого июня гендиректор был помещен под арест.
До ареста руководителя, 13 июня, в соцсетях и местных СМИ появилось видеообращение работников завода к президенту РФ. Люди жаловались на невыплату зарплаты и просили президента взять этот вопрос под свой личный контроль. Однако после ареста гендиректора завода, 16 июня, было опубликовано новое видеообращение, в котором работники завода называли Майорова "пострадавшей стороной" - такой же, как и они. Они отметили, что "просили помочь погасить задолженность, а не посадить генерального директора". Люди заявили, что винят в сложившейся ситуации собственников завода.
Козырева сообщила РИА Новости, что защита Майорова обжаловала меру пресечения в Белгородском областном суде.  "Вчера суд отменил арест", - сказала она.
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