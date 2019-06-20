В Сирию за сутки вернулись более 1,5 тысячи беженцев

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Более 400 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще более тысячи человек прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки в САР с территорий иностранных государств возвратились 1 тысяча 585 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 417 человек (женщин – 125, детей – 213), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 тысяча 168 человек (женщин – 350, детей – 596)", - говорится в сообщении.

В места постоянного проживания в течение суток возвратились 543 гражданина Сирии.