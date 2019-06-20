Минобороны прокомментировало заявления Японии о российском бомбардировщике

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Минобороны РФ заявило, что российские Ту-95МС в ходе планового полета в Тихом океане на отдельных этапах сопровождали истребители ВВС Японии.

Ранее японские СМИ со ссылкой на Минобороны страны утверждали, что российский бомбардировщик дважды вторгся в четверг утром в воздушное пространство страны.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Японского, Восточно-Китайского, Южно-Китайского морей, а также западной части Тихого океана", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что продолжительность полета составила более 14 часов.