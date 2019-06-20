Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T11:21Z
https://ria.ru/20190620/1555728262.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155480/18/1554801849_0:234:3072:1962_1036x0_80_0_0_c9fa7182c8bf3a9d4fcff005968cc7e9.jpg
РИА Новости

Минобороны прокомментировало заявления Японии о российском бомбардировщике

Вчера, 11:21
3145
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСамолеты Ту-95
Самолеты Ту-95
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Самолеты Ту-95 . Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Минобороны РФ заявило, что российские Ту-95МС в ходе планового полета в Тихом океане на отдельных этапах сопровождали истребители ВВС Японии.
Ранее японские СМИ со ссылкой на Минобороны страны утверждали, что российский бомбардировщик дважды вторгся в четверг утром в воздушное пространство страны.
Стратегический дальний ракетоносец Ту-95 Александр Можайский во время главного военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России в Санкт-Петербурге
Вчера, 11:32
Минобороны: Ту-95МС при полете в Тихом океане не нарушили ничьих границ
"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Японского, Восточно-Китайского, Южно-Китайского морей, а также западной части Тихого океана", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Отмечается, что продолжительность полета составила более 14 часов.
"На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-2, F-15 ВВС Японии", - добавляется в сообщении.
1650022
ЯпонияРоссияВ мире
Рекомендуем
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал "провальный" визит Зеленского в Европу
РИА
Новости
Член Совместной следственной группы Фред Вестербеке во время заседания по делу о крушении Boeing MH17, которое произошло 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. 19 июня 2019
Патрушев прокомментировал выводы международной группы по MH17
Эсминец USS McFaul (DDG 74) в Персидском заливе. 11 июня 2019
Россия опасается, что в Персидском заливе может вспыхнуть новый конфликт
Президент РФ Владимир Путин, корреспондент ВГТРК Павел Зарубин и корреспондент Первого канала Елена Винник (слева направо) во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин назвал темы, которые больше всего волнуют россиян
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
В Госдуме считают, что Ирану стоит купить российские С-400
Газовый трубопровод в Закарпатской области Украины
На Украине предсказали последствия потери газовой трубы в этом году
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Уровень зарплат по стране выдерживается, заявил Песков
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп одобрил удары по Ирану, но затем передумал, пишет NYT
Транспортно-пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф
National Interest рассказал, почему НАТО следует бояться С-400
Балаклавская бухта в Севастополе
В Крыму исключили переговоры с Киевом по статусу полуострова
Стетоскоп
Британка "в шутку" послушала сына стетоскопом и обнаружила опасную болезнь
Саломе Зурабишвили. Архивное фото
Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Глава МИД Литвы заявил о "неуважении" из-за "Северного потока — 2"
Истребитель F-35 Военно-воздушных сил Японии
Япония подняла в воздух истребители из-за российского бомбардировщика
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:54Косатки из "китовой тюрьмы" хорошо перенесли дорогу до Хабаровска
11:54Мать Осиповой заявила, что сталкивается с угрозами со стороны властей США
11:53Белоруссия начала вытеснение "грязной" нефти из трубопровода Унеча – Полоцк
11:49В Иране назвали инцидент с беспилотником США попыткой давления
11:46В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ
11:46Суд в Киеве позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду
11:44МЧС предупредило о жаре до 32 градусов в пятницу в Москве
11:38СМИ: Трамп в послании Ирану заявил, что хочет переговоров, а не войны
11:36Атака на Иран будет иметь международные последствия, заявили в Тегеране
11:34Во время митинга в Тбилиси пострадали 240 человек
11:33Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"
11:30В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
11:28"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
11:25Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:19Вашингтон предупреждал Тегеран об атаке, утверждают СМИ
11:17Путин соболезнует властям Индии в связи с ДТП, в котором погибли дети
11:16Россия предостерегла США от опрометчивых шагов в отношении Ирана
11:12Полиция призвала к сдержанности протестующих в Гонконге
11:12Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня
Лента новостейМолния