Премьер Малайзии назвал выводы по следствия по МН17 бездоказательными

Член Совместной следственной группы Уилберт Полиссен во время заседания по делу о крушении Boeing MH17, которое произошло 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. 19 июня 2019

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир заявил после новых утверждений Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, что расследование, выводы которого в РФ назвали голословными, изначально было политически мотивированным и не подкрепленным доказательствами, пишет местная газета Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир заявил после новых утверждений Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, что расследование, выводы которого в РФ назвали голословными, изначально было политически мотивированным и не подкрепленным доказательствами, пишет местная газета Malay Mail

В среду международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 объявило имена четырех подозреваемых. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing, им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.

"Мы очень расстроены, потому что с самого начала это стало политическим вопросом, заключающимся в том, как обвинить Россию в правонарушении. Они уже сказали, что (виновна - ред.) Россия, до того, как начали расследовать это", - приводит газета слова премьера, сказанные на пресс-конференции.

"Теперь они говорят, что у них есть доказательства", - сказал Махатхир, добавив, что "к настоящему моменту нет доказательств, только слухи".

О том, что расследование должно быть подкреплено доказательствами, а не быть политически мотивированным, заявило и министерство иностранных дел Малайзии.

"Наш подход всегда заключался в том, что выводы должны быть основанными на доказательствах и не быть политически мотивированными", - говорится в пресс-релизе ведомства в Twitter.

В нем МИД призывает "все стороны сотрудничать с процессом, так чтобы правда была раскрыта".

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа, которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.

МИД РФ заявлял, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.