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РИА Новости

В Госдуме считают, что Ирану стоит купить российские С-400

11:14
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" . Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Ирану стоит задуматься о покупке российских комплексов ПВО С-400 после заявлений о намерении США направить на Ближний Восток в том числе батальон с зенитными ракетными комплексами Patriot, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (ЛДПР).
Ранее представитель Пентагона коммандер Ребекка Ребарич сообщила РИА Новости, что новый военный контингент в 1 тысячу человек, направляемый США на Ближний Восток, будет включать батальон с зенитными ракетными комплексами Patriot, беспилотники и пилотируемый самолет-разведчик.
Американский ракетный комплекс Patriot
08:31
Рябков прокомментировал отправку Patriot на Ближний Восток
"Я думаю, что эта система (Patriot) прежде всего используется государством, которое обороняется, пытается закрыть свое воздушное пространство. Я думаю, эти действия США не что иное, как демонстрация своих возможностей, нагнетание военной истерии", - сказал Шерин РИА Новости.
В связи с этим, считает депутат, "Ирану срочно нужно закупать российские С-400". "Иран будет полностью защищен. Только сам сигнал, что они собираются покупать С-400, будет их защищать", - отметил Шерин.
В понедельник минобороны США сообщило, что Вашингтон готовится отправить дополнительные силы на Ближний Восток в ответ на "угрозу" со стороны Ирана, который, по мнению Вашингтона, причастен к атакам на танкеры в Оманском заливе. Глава Пентагона Патрик Шанахан заявил, что США отправят на Ближний Восток дополнительно 1 тысячу военных. По его словам, эти действия не направлены на конфронтацию с Ираном, а отвечают интересам безопасности США и союзников.
Ранее в российском МИД планы Вашингтона по наращиванию группировки на Ближнем Востоке назвали провокационными и нацеленными на провоцирование войны. Во вторник госсекретарь США Майк Помпео заявил в свою очередь, что президент США не хочет войны с Ираном, при этом Вашингтон считает необходимым защищать свои интересы в регионе.
В мае Пентагон уже объявлял о расширении контингента на Ближнем Востоке - тогда было решено отправить в регион до 900 солдат и продлить размещение там батальона Patriot, который обслуживали около 600 человек. Майское расширение военного присутствия включало также эскадрилью самолетов и разведывательные беспилотники.
Махмуд Ахмадинежад
17 июня, 13:30
Махмуд Ахмадинежад рассказал, кто смог бы улучшить отношения Ирана и США
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С-400 «Триумф»РоссияИранСШАВ мире
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