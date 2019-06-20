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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

В РЖД ответили на просьбу уральцев к Путину построить переход путей

11:13
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип РЖД
Логотип РЖД
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип РЖД. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Станция Тамерлан, жители которой пожаловались президенту РФ Владимиру Путину, имеет оборудованный пешеходный переход напротив вокзала, но, учитывая высокую социальную значимость вопроса, РЖД готовы встретиться с представителями области и муниципалитета для обсуждения возможных вариантов организации дополнительного пешеходного перехода, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее жители села Варна в Челябинской области направили на прямую линию с президентом видеообращение, в котором рассказали, что село разделено на две части железной дорогой, не оборудованной переходом, из-за чего им приходится перебираться на другую сторону села под поездами. По заявлению граждан Уральское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Местные власти не могут самостоятельно возвести переход через пути из-за принадлежности территории РЖД, заявила РИА Новости начальник отдела по связям с общественностью администрации Варненского района Диана Назарова.
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"Для безопасного пересечения гражданами железнодорожных путей на станции Тамерлан в 2017 году оборудован пешеходный переход, расположенный напротив вокзала. Дополнительно на станции работают речевые информаторы, сообщающие о приближающемся поезде", - сообщили в пресс-службе РЖД в четверг.
Там отметили, что согласно существующим нормативным документам Минтранса, пешеходные переходы обустраиваются на новых и реконструируемых железнодорожных путях с интенсивностью движения более 200 поездов в сутки и расчетной интенсивностью движения пешеходов через переход 600 человек в час. "На станции Тамерлан интенсивность движения – порядка 60 поездов в сутки", - сообщили в РЖД.
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Действующее законодательство, добавили в компании, относит строительство новых пешеходных переходов через существующие железнодорожные линии к сфере ответственности субъектов РФ и муниципалитетов.
"Учитывая высокую социальную значимость вопроса, ОАО "РЖД" готово встретиться с представителями области и муниципалитета и обсудить возможные варианты организации дополнительного пешеходного перехода на станции Тамерлан", - добавили в пресс-службе.
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Прямая линия с Владимиром ПутинымРЖДВладимир ПутинРоссияЧелябинская областьОбщество
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж11:08
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