Эмма Уотсон поделилась первыми кадрами из фильма "Маленькие женщины"

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Эмма Уотсон разместила в своем Инстаграме первые кадры из фильма "Маленькие женщины", в котором она исполнила одну из главных ролей - старшую сестру Мег Марч.
Фильм стал восьмой экранизацией бестселлера Луизы Мэй. Режиссером выступила Грета Гервиг, которая в 2018 году получила пять на номинаций на "Оскар" за фильм "Леди Берд".
Вместе с Эммой Уотсон главные роли исполнили Мэрил Стрип, Сирша Ронан, Лора Дерн и другие.
В романе "Маленькие женщины" описывается жизнь четырех сестер-подростков Марч, которые живут в Конкорде (штат Массачусетс) во время Гражданской войны. У сестер разные характеры и взгляды на жизнь, но всех их объединяет любовь к семье.
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