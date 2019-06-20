Эмма Уотсон поделилась первыми кадрами из фильма "Маленькие женщины"

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Эмма Уотсон разместила в своем Инстаграме первые кадры из фильма "Маленькие женщины", в котором она исполнила одну из главных ролей - старшую сестру Мег Марч.

Фильм стал восьмой экранизацией бестселлера Луизы Мэй. Режиссером выступила Грета Гервиг, которая в 2018 году получила пять на номинаций на "Оскар" за фильм "Леди Берд".

Вместе с Эммой Уотсон главные роли исполнили Мэрил Стрип, Сирша Ронан, Лора Дерн и другие.