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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Прокуратура через суд потребовала построить ж/д переход в уральском селе

11:10
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Прокуратура направила в суд иск к РЖД и администрации Варненского района Челябинской области с требованием оборудовать переход через железнодорожные пути на станции Тамерлан в селе Варна, на отсутствие которого местные жители пожаловались президенту РФ Владимиру Путину, сообщает в четверг Уральская транспортная прокуратура.
Ранее жители села направили на прямую линию с президентом видеообращение, в котором рассказали, что Варна разделена на две части железной дорогой, не оборудованной переходом, из-за чего им приходится перебираться на другую сторону села под поездами. По заявлению граждан Уральским следственным управлением на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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Местные власти заявляют, что строительство перехода зависит от РЖД, поскольку должно проходить на их территории. В пресс-службе РЖД РИА Новости заявили, что оборудованный пешеходный переход на станции Тамерлан есть напротив вокзала, однако, учитывая высокую социальную значимость вопроса, компания готова встретиться с представителями области и муниципалитета для обсуждения возможных вариантов организации дополнительного пешеходного перехода.
По данным Уральской транспортной прокуратуры, в среду исполняющий обязанности главы ведомства Сергей Забелов провел заседание межведомственной рабочей группы, на котором обсуждались условия прохода жителей села Варна через железнодорожные пути к социально-значимым объектам.
"По итогам совещания выработаны конкретные меры, в том числе подготовлено и направлено в суд исковое заявление к ОАО "РЖД" и администрации муниципалитета с требованиями об оборудовании на станции инженерного сооружения, обеспечивающего безопасные условия прохода граждан через железнодорожные пути", - говорится в сообщении.
Уточняется, что устранение нарушений находится на контроле в Уральской транспортной прокуратуре.
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Прямая линия с Владимиром ПутинымСледственный комитет РФРЖДЧелябинская областьОбщество
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