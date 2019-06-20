Прокуратура через суд потребовала построить ж/д переход в уральском селе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Прокуратура направила в суд иск к РЖД и администрации Варненского района Челябинской области с требованием оборудовать переход через железнодорожные пути на станции Тамерлан в селе Варна, на отсутствие которого местные жители пожаловались президенту РФ Владимиру Путину, сообщает в четверг Уральская транспортная прокуратура.

Ранее жители села направили на прямую линию с президентом видеообращение, в котором рассказали, что Варна разделена на две части железной дорогой, не оборудованной переходом, из-за чего им приходится перебираться на другую сторону села под поездами. По заявлению граждан Уральским следственным управлением на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Местные власти заявляют, что строительство перехода зависит от РЖД, поскольку должно проходить на их территории. В пресс-службе РЖД РИА Новости заявили, что оборудованный пешеходный переход на станции Тамерлан есть напротив вокзала, однако, учитывая высокую социальную значимость вопроса, компания готова встретиться с представителями области и муниципалитета для обсуждения возможных вариантов организации дополнительного пешеходного перехода.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, в среду исполняющий обязанности главы ведомства Сергей Забелов провел заседание межведомственной рабочей группы, на котором обсуждались условия прохода жителей села Варна через железнодорожные пути к социально-значимым объектам.

"По итогам совещания выработаны конкретные меры, в том числе подготовлено и направлено в суд исковое заявление к ОАО "РЖД" и администрации муниципалитета с требованиями об оборудовании на станции инженерного сооружения, обеспечивающего безопасные условия прохода граждан через железнодорожные пути", - говорится в сообщении.