К 75-летию Победы Минобороны проведет необычные акции

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Всероссийская военно-патриотическая акция "Горсть памяти" пройдет 22 июня в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В этот день во всех субъектах Российской Федерации в 12.00 (по местному времени) состоится торжественный ритуал забора земли с мест братских захоронений, а также воды с мест гибели кораблей и судов в годы Великой Отечественной войны.

Кисеты с землей и капсулы с водой доставят с воинскими почестями в Подмосковье. В дальнейшем их поместят в гильзы артиллерийских снарядов и установят на прихрамовой территории Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации – в историко-мемориальном комплексе "Дорога памяти". Доставка и размещение гильз с землей и водой будет завершена к 75-летию Великой Победы.

Кроме того, в филиале Центрального музея Вооруженных Сил "Дорога памяти" выставят исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров. Грандиозный проект объединит в себе десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов.