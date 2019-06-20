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РИА Новости

К 75-летию Победы Минобороны проведет необычные акции

11:07
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© РИА Новости / Руслан КривобокБратская могила шести летчиков, погибших во время Великой Отечественной войны
Братская могила шести летчиков, погибших во время Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Руслан Кривобок
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Всероссийская военно-патриотическая акция "Горсть памяти" пройдет 22 июня в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В этот день во всех субъектах Российской Федерации в 12.00 (по местному времени) состоится торжественный ритуал забора земли с мест братских захоронений, а также воды с мест гибели кораблей и судов в годы Великой Отечественной войны.
Кисеты с землей и капсулы с водой доставят с воинскими почестями в Подмосковье. В дальнейшем их поместят в гильзы артиллерийских снарядов и установят на прихрамовой территории Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации – в историко-мемориальном комплексе "Дорога памяти". Доставка и размещение гильз с землей и водой будет завершена к 75-летию Великой Победы.
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Кроме того, в филиале Центрального музея Вооруженных Сил "Дорога памяти" выставят исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров. Грандиозный проект объединит в себе десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов.
Для того чтобы каждый желающий мог принять в этом участие, на сайте Минобороны России запущен информационный раздел "Дорога памяти", куда каждый желающий может загрузить фотографии и данные о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны, воевавших на фронте или трудившихся в тылу. Материалы войдут в мультимедийную галерею "Дорога памяти".
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