РИА НОВОСТИ. ПАТРУШЕВ О ВЫВОДАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ СЛЕДСТВЕННОЙ ГРУППЫ ПО МН17: РОССИЯ НЕ ВИДИТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОВЕДЕНО НЕЛЕПО
Патрушев прокомментировал выводы международной группы по MH17
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© JIT MH17 (Joint Investigation Team – ССГ – Совместная следственная группа) / Перейти в фотобанкЧлен Совместной следственной группы Фред Вестербеке во время заседания по делу о крушении Boeing MH17, которое произошло 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. 19 июня 2019
© JIT MH17 (Joint Investigation Team – ССГ – Совместная следственная группа)