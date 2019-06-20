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РИА Новости

Патрушев прокомментировал выводы международной группы по MH17

11:07
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© JIT MH17 (Joint Investigation Team – ССГ – Совместная следственная группа) / Перейти в фотобанкЧлен Совместной следственной группы Фред Вестербеке во время заседания по делу о крушении Boeing MH17, которое произошло 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. 19 июня 2019
Член Совместной следственной группы Фред Вестербеке во время заседания по делу о крушении Boeing MH17, которое произошло 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. 19 июня 2019
© JIT MH17 (Joint Investigation Team – ССГ – Совместная следственная группа)
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РИА НОВОСТИ. ПАТРУШЕВ О ВЫВОДАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ СЛЕДСТВЕННОЙ ГРУППЫ ПО МН17: РОССИЯ НЕ ВИДИТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОВЕДЕНО НЕЛЕПО
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Николай ПатрушевРоссияВ мире
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