Рябков: Москва не обращает внимания на заявления США о давлении на Россию

СОЧИ, 20 июн - РИА Новости. Москва привыкла к заявлениям из Вашингтона о необходимости продолжения давления на Россию, не обращает на них внимания, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Кандидат на должность постпреда США в ООН Келли Крафт заявила на слушаниях в сенате, что Россия не является другом США и пообещала продолжить оказывать давление на нее.

"Это неудивительно, наверное, других кандидатов на такую должность в сегодняшнем Вашингтоне не выбирают. Но мы к этим сигналам привыкли, и на них не обращаем никакого внимания", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать ее заявления.