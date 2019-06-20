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РИА Новости

Рябков: Москва не обращает внимания на заявления США о давлении на Россию

11:05
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
СОЧИ, 20 июн - РИА Новости. Москва привыкла к заявлениям из Вашингтона о необходимости продолжения давления на Россию, не обращает на них внимания, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Кандидат на должность постпреда США в ООН Келли Крафт заявила на слушаниях в сенате, что Россия не является другом США и пообещала продолжить оказывать давление на нее.
Посол США в Канаде Келли Крафт.
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"Это неудивительно, наверное, других кандидатов на такую должность в сегодняшнем Вашингтоне не выбирают. Но мы к этим сигналам привыкли, и на них не обращаем никакого внимания", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать ее заявления.
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Сергей РябковРоссияСШАВ мире
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