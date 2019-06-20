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РИА Новости

Юрист оценил идею взимать штрафы за бесплатный проезд по платным дорогам

11:00
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВъезд на платную дорогу в объезд города Одинцово в Московской области
Въезд на платную дорогу в объезд города Одинцово в Московской области
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Въезд на платную дорогу в объезд города Одинцово в Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Введение в России штрафов за неоплату проезда по платным дорогам не лишено логики, пусть даже большинство водителей предпочитают объезжать платный участок трассы, полагает адвокат коллегии "Карабанов и партнеры" Станислав Мальцев.
По информации "Парламентской газеты", правительство предложило ввести штраф до 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, которые не оплачивают проезд по платной дороге. Как пишет издание, строительство специальных пунктов взимания платы недешево и компенсируется за счет увеличения тарифа на проезд.
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"На первый взгляд, инициатива правительства не лишена логики. Специальные пункты взимания платы строятся на въезде и на выезде с платных дорог и существенно замедляют поток автомобилей. С другой стороны, ситуация с платными дорогами в России довольна специфичная – не так велик процент автолюбителей, которые предпочитают платную дорогу бесплатной, в связи с этим тяжело говорить о том, что таким дорогам необходима дополнительная разгрузка", - сказал Мальцев РИА Новости.
По его словам, если говорить об экономии средств на строительстве и обслуживании пунктов оплаты, то инициатива опять же выглядит логичной, однако в данном случае интересен механизм, который будет использоваться для фиксации штрафов.
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