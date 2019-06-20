Юрист оценил идею взимать штрафы за бесплатный проезд по платным дорогам

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Введение в России штрафов за неоплату проезда по платным дорогам не лишено логики, пусть даже большинство водителей предпочитают объезжать платный участок трассы, полагает адвокат коллегии "Карабанов и партнеры" Станислав Мальцев.

По информации "Парламентской газеты", правительство предложило ввести штраф до 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, которые не оплачивают проезд по платной дороге. Как пишет издание, строительство специальных пунктов взимания платы недешево и компенсируется за счет увеличения тарифа на проезд.

"На первый взгляд, инициатива правительства не лишена логики. Специальные пункты взимания платы строятся на въезде и на выезде с платных дорог и существенно замедляют поток автомобилей. С другой стороны, ситуация с платными дорогами в России довольна специфичная – не так велик процент автолюбителей, которые предпочитают платную дорогу бесплатной, в связи с этим тяжело говорить о том, что таким дорогам необходима дополнительная разгрузка", - сказал Мальцев РИА Новости.