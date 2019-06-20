Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T10:59Z
https://ria.ru/20190620/1555726825.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155572/60/1555726016_0:240:1280:960_1036x0_80_0_0_5efcd206ef71ea8bd8446dca08f36eef.jpg
РИА Новости

Белух из "китовой тюрьмы" начали грузить в фуры для выпуска

10:59
149
© РИА Новости / Михаил КирилловКосаток и белух в бухте Средняя в Приморье начали грузить в машины для выпуска. 20 июня 2019
Косаток и белух в бухте Средняя в Приморье начали грузить в машины для выпуска. 20 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Кириллов
ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Белух из "китовой тюрьмы" в Приморье вслед за косатками начали грузить в фуры, чтобы увезти к месту выпуска в природу, сообщает корреспондент РИА Новости.
Чуть ранее у причала бухты Средней в грузовики поместили минимум двух косаток.
Шесть белух погрузили с помощью крана и специального гамака в фуру, внутри которой есть ванна. Сейчас процесс погрузки продолжается, пока машины из бухты не уезжали.
Полиция дежурит внутри базы и на входе. Кроме того, на территории "китовой тюрьмы" находится группа людей с видеокамерами, которые разворачивают спутниковую тарелку.
Косатки в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края. Архивное фото
07:25
Ученый рассказал о реадаптации косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье. Этим вопросом занимается контрольное управление администрации президента РФ. В середине мая власти Приморья заявили, что животных могут выпустить на волю в течение двух месяцев. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, но изъять их у компаний-отловщиков нельзя. Кроме того, суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
400010
Обсудить 0
Приморский крайОбщество
Рекомендуем
Минздрав Подмосковья не подтвердил данные о пострадавших от укусов пауков
РИА
Новости
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал "провальный" визит Зеленского в Европу
Голова крокодила обнаружена во дворе многоквартирного жилого дома по ул. Воровского в Симферополе, Крым
В Симферополе во дворе нашли головы двух крокодилов
Прокуратура через суд потребовала построить ж/д переход в уральском селе
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
Путин: вызовы, связанные с биологическим оружием, требуют сотрудничества
Силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Косаток из "китовой тюрьмы" начали перегружать в машины для выпуска
Въезд на платную дорогу в объезд города Одинцово в Московской области
Юрист оценил идею взимать штрафы за бесплатный проезд по платным дорогам
Истребитель F-35А
Япония намерена возобновить полеты истребителей F-35A
В Приамурье женщина две недели истязала ребенка, оставляя ночью на холоде
Секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев рассказал, что будут обсуждать на встрече Россия-США-Израиль
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
В Госдуме считают, что Ирану стоит купить российские С-400
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж
Член Совместной следственной группы Фред Вестербеке во время заседания по делу о крушении Boeing MH17, которое произошло 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. 19 июня 2019
Патрушев прокомментировал выводы международной группы по MH17
Логотип РЖД
В РЖД ответили на просьбу уральцев к Путину построить переход путей
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:26РЖД показали фото ж/д переход на Урале, на который жители жаловались Путину
11:25Путин посмотрел много обращений граждан к прямой линии, заявил Песков
11:24В Сирию за сутки вернулись более 1,5 тысячи беженцев
11:23Медведев начал заседание правительства на час раньше
11:21Минобороны прокомментировало заявления Японии о российском бомбардировщике
11:19Минобороны Литвы опровергло информацию о радиоактивном заражении реки
11:19Эксперт оценил идею взимать штрафы за бесплатный проезд по платным дорогам
11:17Премьер Малайзии назвал выводы по следствия по МН17 бездоказательными
11:14В Госдуме считают, что Ирану стоит купить российские С-400
11:13В РЖД ответили на просьбу уральцев к Путину построить переход путей
11:10Прокуратура через суд потребовала построить ж/д переход в уральском селе
11:07Пушков прокомментировал "провальный" визит Зеленского в Европу
11:07Патрушев прокомментировал выводы международной группы по MH17
11:06У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,6
11:05Рябков: Москва не обращает внимания на заявления США о давлении на Россию
11:03Патрушев рассказал, что будут обсуждать на встрече Россия-США-Израиль
11:00Юрист оценил идею взимать штрафы за бесплатный проезд по платным дорогам
10:59Белух из "китовой тюрьмы" начали грузить в фуры для выпуска
10:57Минздрав Подмосковья не подтвердил данные о пострадавших от укусов пауков
10:53Силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния