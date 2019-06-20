Белух из "китовой тюрьмы" начали грузить в фуры для выпуска

Косаток и белух в бухте Средняя в Приморье начали грузить в машины для выпуска. 20 июня 2019

ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Белух из "китовой тюрьмы" в Приморье вслед за косатками начали грузить в фуры, чтобы увезти к месту выпуска в природу, сообщает корреспондент РИА Новости.

Чуть ранее у причала бухты Средней в грузовики поместили минимум двух косаток.

Шесть белух погрузили с помощью крана и специального гамака в фуру, внутри которой есть ванна. Сейчас процесс погрузки продолжается, пока машины из бухты не уезжали.

Полиция дежурит внутри базы и на входе. Кроме того, на территории "китовой тюрьмы" находится группа людей с видеокамерами, которые разворачивают спутниковую тарелку.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.