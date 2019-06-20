В топ-100 лучших вузов мира вошли 12 китайских университетов

МОСКВА, 20 июн - " Проект "Россия-Китай: главное . В Топ-100 лучших вузов мира 12 вошли китайских университетов по версии лондонской консалтинговой структуры "Куокуорелли Саймондс". Из них шесть университетов находятся на материковом Китае, пять – с специальном административном районе КНР Сянган, один – на Тайване.

Лавры самого авторитетного китайского вуза продолжает удерживать университет Цинхуа, который за год поднялся на одну строчку – с 17-го на 16 место. Пекинский университет поднялся на восемь позиций и оказался на 22 строчке. Для обоих университетов это – самые высокие показатели с момента начала публикации рейтинга в 2004 году.

Самыми авторитетными университетами Азии названы Наньянский технологический университет и Национальный университет Сингапура. Первое место в рейтинге сохраняет уже восемь лет подряд Массачусетский технологический университет. Стэнфорд и Гарвард – но втором и третьем местах.

Рейтинг составляется на основе таких показателей, как общая успеваемость, соотношение числа преподавателей и студентов, уровень занятости выпускников, влиятельность научных работ и число иностранных студентов.