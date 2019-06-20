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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

В топ-100 лучших вузов мира вошли 12 китайских университетов

10:58
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МОСКВА, 20 июн - Проект "Россия-Китай: главное". В Топ-100 лучших вузов мира 12 вошли китайских университетов по версии лондонской консалтинговой структуры "Куокуорелли Саймондс". Из них шесть университетов находятся на материковом Китае, пять – с специальном административном районе КНР Сянган, один – на Тайване.
Лавры самого авторитетного китайского вуза продолжает удерживать университет Цинхуа, который за год поднялся на одну строчку – с 17-го на 16 место. Пекинский университет поднялся на восемь позиций и оказался на 22 строчке. Для обоих университетов это – самые высокие показатели с момента начала публикации рейтинга в 2004 году.
Самыми авторитетными университетами Азии названы Наньянский технологический университет и Национальный университет Сингапура. Первое место в рейтинге сохраняет уже восемь лет подряд Массачусетский технологический университет. Стэнфорд и Гарвард – но втором и третьем местах.
Рейтинг составляется на основе таких показателей, как общая успеваемость, соотношение числа преподавателей и студентов, уровень занятости выпускников, влиятельность научных работ и число иностранных студентов.
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Составители рейтинга отмечают, что в нем начинают падать позиции многих британских и американских вузов. Это связано с тем, что туда едет учиться все меньше иностранных студентов, что роняет их интернациональный рейтинг.
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