Силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские силовики 17 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В среду в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 13 нарушениях режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 17 раз", - сказал представитель ведомства.
В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории республики 223 мины и снаряда различного калибра. При обстрелах также использовались гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы восьми населенных пунктов республики.