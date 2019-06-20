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РИА Новости

Силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

10:53
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские силовики 17 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В среду в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 13 нарушениях режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 17 раз", - сказал представитель ведомства.
В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории республики 223 мины и снаряда различного калибра. При обстрелах также использовались гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы восьми населенных пунктов республики.
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Вчера, 20:44
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