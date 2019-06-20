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РИА Новости

Эксперт оценил идею штрафов за неуплату проезда по платной дороге

10:53
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОткрытие платного участка автомобильной дороги М-4 "Дон"
Открытие платного участка автомобильной дороги М-4 Дон
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Открытие платного участка автомобильной дороги М-4 "Дон". Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Автоэксперт Роман Гуляев в беседе с RT прокомментировал предложение правительства России ввести штраф до 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, которые пользуются платной дорогой, не заплатив.
По его словам, это правильная инициатива.
Эксперт подтвердил, что число лиц, пытающихся проехать по платной дороге бесплатно, увеличилось.
"Либо пристраиваются за другим автомобилем, либо пролетают под транспондер за другим автомобилем, и этому другому автомобилю потом приходит оплата за него".
Роман Гуляев
Он напомнил, что в настоящее время решать проблему помогают светофоры на пунктах оплаты, которые загораются красным до момента внесения средств.
Ранее правительство России предложило ввести штраф до 2,5 тысяч рублей для автомобилистов, которые не оплачивают проезд по платной дороге.
В частности, предлагается использовать систему "свободный поток" с постоплатой, что позволит освободить платные дороги, так как водителям не придется останавливаться в пунктах оплаты.
Собранные денежные средства предложили зачислять в бюджеты регионов.
Сегодня, 20 июня, инициативу рассмотрит президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.
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