Рассел Кроу купил череп динозавра у Леонардо Ди Каприо за 35 тысяч долларов

"Я купил его для своих детей. Это произошло в доме Леонардо. Мы выпивали, я немного расслабился и начал разговор, на что он мне сказал: "Знаешь, у меня есть еще одна голова, которую я хочу купить, поэтому пытаюсь продать эту", на что я ответил: "Давай, я ее тогда у тебя куплю. Сколько ты хочешь?" Кажется, тогда я заплатил то ли 30, то ли 35 тысяч долларов", - рассказал актер ведущему шоу SiriusXM Говарду Стерну.