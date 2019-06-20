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РИА Новости
Культура

Рассел Кроу купил череп динозавра у Леонардо Ди Каприо за 35 тысяч долларов

11:07
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Рассел Кроу на фотосессии своего фильма "Славные парни"
Актер Рассел Кроу на фотосессии своего фильма Славные парни
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Австралийский актер Рассел Кроу рассказал, что приобрел у Леонардо Ди Каприо череп Минозавра за 35 тысяч долларов, сообщает CNN.
"Я купил его для своих детей. Это произошло в доме Леонардо. Мы выпивали, я немного расслабился и начал разговор, на что он мне сказал: "Знаешь, у меня есть еще одна голова, которую я хочу купить, поэтому пытаюсь продать эту", на что я ответил: "Давай, я ее тогда у тебя куплю. Сколько ты хочешь?" Кажется, тогда я заплатил то ли 30, то ли 35 тысяч долларов", - рассказал актер ведущему шоу SiriusXM Говарду Стерну.
Актер даже не помнил, что это был за динозавр, но в 2018 году продал его через аукцион Sotheby's в Австралии, когда разводился с бывшей женой. Выяснилось, что череп принадлежал древнему ящеру мозозавру, который обитал примерно 65 миллионов лет назад.
"Я думаю, что продешевил, когда продавал череп на аукционе", - добавил актер.
Актер Рассел Кроу. Архивное фото
18 мая 2016, 11:00
Рассел Кроу: я с подозрением отношусь к славным парнямВ рамках Международного Каннского кинофестиваля, за неделю до мировой премьеры, публике показали новый фильм американского режиссера Шейна Блэка "Славные парни". После премьеры картины в Канне Рассел Кроу рассказал в интервью РИА Новости о том, как публика приняла фильм, о работе с Блэком и Гослингом, непростом актерском труде и носках с ромбами.

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КультураШоу-бизнесРассел КроуЛеонардо Ди КаприоSotheby'sАвстралия
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