На VI Китайско-российской ЭКСПО заключены соглашения на $24,5 млрд

МОСКВА, 20 июн - Проект "Россия-Китай: главное". По итогам VI Китайско-российской ЭКСПО в Харбине заключено более 380 соглашений на общую сумму свыше 170 миллиардов юаней (около 24,5 миллиарда долларов).
Как сообщается, в мероприятии приняли участие 1764 предприятия 74 стран и регионов мира. ЭКСПО посетили 234 тысяч человек.
На ЭКСПО были достигнуты положительные результаты в сфере китайско-российского межрегионального сотрудничества в таких сферах, как возрождение северо-восточного региона Китая и развитие Дальнего Востока России.
Вовремя ЭКСПО китайский Хэйхэ и российский Благовещенск, известные как "города-близнецы", выразили намерение налаживать сотрудничество, в таких сферах, как "зеленое" сельское хозяйство, разработка полезных ископаемых, туризм, лечебно-реабилитационная деятельность и т. д.
Китайско-российская ЭКСПО является важной платформой для двустороннего торгово-экономического сотрудничества. В нынешнем году она проходила с 15 по 19 июня под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и перспективы".