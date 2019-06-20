Япония подняла в воздух истребители из-за российского бомбардировщика

ТОКИО, 20 июн - РИА Новости. Силы самообороны Японии подняли в воздух истребители из-за российских бомбардировщиков, передает телеканал NHK . Силы самообороны Японии подняли в воздух истребители из-за российских бомбардировщиков, передает телеканал

По данных местных СМИ, в четверг утром самолет ВКС дважды вторгся в воздушное пространство страны.

Как передает агентство Киодо , инцидент произошел в районе островов Окинава и к югу от Токио в Тихом океане близ острова Хатидзёдзима.

Позднее в российском Минобороны подтвердили, что Ту-95МС проводили плановый полет в том регионе, не нарушая границ других государств. На отдельных этапах их сопровождали японские истребители.