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РИА Новости

Япония подняла в воздух истребители из-за российского бомбардировщика

10:50
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© AFP 2019 / Kazuhiro NoguПатрульный самолет Kawasaki P-1 Военно-морских сил самообороны Японии
Патрульный самолет Kawasaki P-1 Военно-морских сил самообороны Японии
© AFP 2019 / Kazuhiro Nogu
ТОКИО, 20 июн - РИА Новости. Силы самообороны Японии подняли в воздух истребители из-за российских бомбардировщиков, передает телеканал NHK.
По данных местных СМИ, в четверг утром самолет ВКС дважды вторгся в воздушное пространство страны.
Как передает агентство Киодо, инцидент произошел в районе островов Окинава и к югу от Токио в Тихом океане близ острова Хатидзёдзима.
Позднее в российском Минобороны подтвердили, что Ту-95МС проводили плановый полет в том регионе, не нарушая границ других государств. На отдельных этапах их сопровождали японские истребители.
Ранее в ведомстве неоднократно заявляли, что полеты самолетов ВКС выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.
Фото самолета Ил-38, опубликованное Министерством обороны Японии
5 апреля, 21:54
Япония подняла истребители на перехват российского Ил-38
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Воздушно-космические силы РоссииМинистерство обороны ЯпонииЯпонияРоссияБезопасностьВ мире
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