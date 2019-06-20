Япония подняла в воздух истребители из-за российского бомбардировщика

ТОКИО, 20 июн - РИА Новости. Силы самообороны Японии подняли в воздух истребители из-за российских бомбардировщиков, передает телеканал NHK.
По данных местных СМИ, в четверг утром самолет ВКС дважды вторгся в воздушное пространство страны.
Как передает агентство Киодо, инцидент произошел в районе островов Окинава и к югу от Токио в Тихом океане близ острова Хатидзёдзима.
Позднее в российском Минобороны подтвердили, что Ту-95МС проводили плановый полет в том регионе, не нарушая границ других государств. На отдельных этапах их сопровождали японские истребители.
Ранее в ведомстве неоднократно заявляли, что полеты самолетов ВКС выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.
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