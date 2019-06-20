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РИА Новости

Надо совершенствовать системы биологической безопасности, заявил генсек ШОС

10:43
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов. Архивное фото
СОЧИ, 20 июн - РИА Новости. Резко возросшая возможность биологического терроризма диктует необходимость совершенствования системы биологической безопасности государств, отметил в своем приветствии к участникам конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности" генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.
"Глобализация мировых политических, экономических, промышленных и миграционных эпидемических процессов, развитие биотехнологий и резко возросшая возможность биологического терроризма настоятельно диктует необходимость совершенствования системы биологической безопасности государств", - зачитал слова приветствия заместитель главы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский.
Норов уточнил, что с учетом нынешних вызовов, угроз необходимо понимать, что сплоченность и взаимодействие государств являются одним из важнейших факторов стабильности в регионе.
Президент РФ Владимир Путин на заседании клуба Валдай в Сочи. 18 октября 2018
18 октября 2018, 17:56
Путин предупредил о рисках создания биологического оружия
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