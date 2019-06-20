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РИА Новости

В Италии два человека погибли под завалами обрушившегося дома

10:32
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РИМ, 20 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Два человека погибли в результате взрыва бытового газа в двухэтажном жилом доме в центре города Гориция на севере Италии; спасатели извлекли из-под развалин обрушившегося здания тела мужчины и женщины, сообщил журналистам представитель местной пожарной службы.
Спасатели продолжают поиски третьего человека, который предположительно должен находиться под завалами. Речь идет об инвалиде.
Взрыв произошел в 4.20 (5.20 мск) на одной из центральных улиц Гориции. В доме, который обрушился полностью, были три квартиры, одна из которых пустовала. В других помещениях должны были находиться три человека. На месте происшествия работают восемь пожарных расчетов, оснащенных специальной техникой, а также карабинеры, которые выясняют все обстоятельства инцидента.
Десять дней назад в здании муниципалитета городка Рокка-ди-Папа под Римом произошел взрыв бытового газа, в результате которого пострадали 16 человек, один из которых позднее скончался в больнице.
Сотрудники спасательной службы на месте взрыва бытового газа в 13-этажном доме в Мадриде. 5 апреля 2019
5 апреля, 17:28
В Мадриде при взрыве газа снесло целый этаж дома
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