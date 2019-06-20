В Италии два человека погибли под завалами обрушившегося дома

РИМ, 20 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Два человека погибли в результате взрыва бытового газа в двухэтажном жилом доме в центре города Гориция на севере Италии; спасатели извлекли из-под развалин обрушившегося здания тела мужчины и женщины, сообщил журналистам представитель местной пожарной службы.

Спасатели продолжают поиски третьего человека, который предположительно должен находиться под завалами. Речь идет об инвалиде.

Взрыв произошел в 4.20 (5.20 мск) на одной из центральных улиц Гориции. В доме, который обрушился полностью, были три квартиры, одна из которых пустовала. В других помещениях должны были находиться три человека. На месте происшествия работают восемь пожарных расчетов, оснащенных специальной техникой, а также карабинеры, которые выясняют все обстоятельства инцидента.