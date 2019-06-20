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РИА Новости

Путин: вызовы, связанные с биологическим оружием, требуют сотрудничества

10:32
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА/СОЧИ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников II Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения", отметив, что адекватное реагирование на вызовы, связанные с биологическим и токсинным оружием, требует максимального широкого многостороннего сотрудничества, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые дамы и господа! Приветствую вас по случаю открытия Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения", которая во второй раз проводится в нашей стране", - сказал президент.
Глава МИД РФ Сергей Лавров на совместном заявлении для прессы по итогам встречи с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем в Минске. 21 ноября 2018
21 ноября 2018, 13:42
Конвенцию о биологическом оружии может постичь судьба КЗХО, заявил Лавров
Он отметил, что на конференции собрались представители государственных ведомств, международных структур, НПО, академических и экспертных кругов из более чем 30 стран мира. На повестке дня – проблемы, имеющие крайне важное значение для обеспечения благополучного существования и развития всего человечества, добавил Путин. Прежде всего это касается угроз, связанных с биологическим и токсинным оружием, а также опасных инфекций, отметил президент.
"Российская сторона исходит из того, что адекватное реагирование на вызовы биологического характера – как естественные, так и антропогенные – требует максимально широкого многостороннего сотрудничества, укрепления соответствующих наднациональных механизмов. Особое значение придаём соблюдению положений Конвенции по запрещению разработки производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении, выступаем в пользу тесного взаимодействия между механизмами Конвенции и профильными подразделениями ООН", - сказал Путин.
Он также выразил надежду, что участники проведут содержательные дискуссии, обменяются опытом и наметят новые направления сотрудничества.
Приветствие президента в Сочи зачитал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Президент РФ Владимир Путин на заседании клуба Валдай в Сочи. 18 октября 2018
18 октября 2018, 17:56
Путин предупредил о рисках создания биологического оружия
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Владимир ПутинРоссияБезопасность
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