В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 12 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - пять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 12 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – один, Латакия – 10, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Идлиб – один, Хама – четыре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения – 2518.