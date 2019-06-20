Под Воронежем произошло двойное ДТП с семью пострадавшими

ВОРОНЕЖ, 20 июн - РИА Новости. Семь человек пострадали в двойном ДТП под Воронежем: сначала автомобиль KIA Cerato столкнулся с ВАЗ-2108, а затем в него самого врезался ВАЗ-2106, сообщает главное управление МВД по региону.

"Сегодня примерно в 5.50 часов на 626 км автодороги М-4 "Дон" в Бобровском районе 38-летний житель Ростовской области - водитель автомобиля KIA Cerato, двигаясь в сторону Москвы, допустил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем ВАЗ-2108 под управлением 34-летнего жителя Нижегородской области", - говорится в сообщении.

По данным полиции, после столкновения отечественный автомобиль опрокинулся в кювет, пострадали водитель и два пассажира ВАЗа – мужчины 24 и 25 лет.

Спустя три минуты в оставшуюся на дороге KIA Cerato врезалась машина ВАЗ-2106, за рулем которой находился 33-летний житель Воронежа. "В результате второго ДТП пострадали четыре человека", - сообщает полиция.

При втором столкновении, по информации правоохранителей, травмы получили водитель и 31-летний пассажир автомобиля ВАЗ-2106 и два пассажира иномарки - 30-летняя женщина и ее четырехлетняя дочь, находившаяся в детском автокресле. Все пострадавшие с травмами доставлены в больницу.