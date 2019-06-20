В Челябинской области завели дело после гибели двух человек в ДТП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели двух человек при столкновении бензовоза и рейсового автобуса на трассе М5 под Златоустом, сообщает прокуратура Челябинской области.

Столкновение рейсового автобуса, следовавшего из Златоуста в Челябинск, и бензовоза произошло вечером в среду на 1750-м километре федеральной автодороги М5 "Урал". В ДТП погибли два человека, еще семь были госпитализированы. По данным регионального минздрава, состояние всех пострадавших оценивается как стабильное.

"По указанию прокурора в СО ОМВД России по Златоустовскому городскому округу… возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц)", – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, автобус при выезде со второстепенной дороги на главную столкнулся с грузовым седельным тягачом-бензовозом, после чего его отбросило на правую обочину, где он врезался в каток для укладки асфальта.