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РИА Новости

В Челябинской области завели дело после гибели двух человек в ДТП

10:22
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели двух человек при столкновении бензовоза и рейсового автобуса на трассе М5 под Златоустом, сообщает прокуратура Челябинской области.
Столкновение рейсового автобуса, следовавшего из Златоуста в Челябинск, и бензовоза произошло вечером в среду на 1750-м километре федеральной автодороги М5 "Урал". В ДТП погибли два человека, еще семь были госпитализированы. По данным регионального минздрава, состояние всех пострадавших оценивается как стабильное.
"По указанию прокурора в СО ОМВД России по Златоустовскому городскому округу… возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц)", – говорится в сообщении.
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По данным прокуратуры,  автобус при выезде со второстепенной дороги на главную столкнулся с грузовым седельным тягачом-бензовозом, после чего его отбросило на правую обочину, где он врезался в каток для укладки асфальта.
Как установили сотрудники ГИБДД, у водителя бензовоза отсутствовал путевой лист, не был пройден предрейсовый медосмотр и отсутствовала метка о прохождении техосмотра автомобиля. По каждому из нарушений на водителя были составлены административные протоколы. В прокуратуре добавили, что также выявлены нарушения со стороны компании "Строй континент", у которой при производстве ремонтных дорожных работ не была согласована схема.
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