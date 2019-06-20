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РИА Новости

Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов

10:19
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВасилий Бойко-Великий
Василий Бойко-Великий
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Бизнесмену Василию Бойко-Великому предъявили обвинение в растрате средств банка "Кредитный Экспресс" на несколько миллионов долларов. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
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Они составляли подложные документы о якобы полученных кредитах и забирали деньги клиентов, добавляют в СК. Правоохранители уже установили 31 факт хищений, идет проверка других подозрительных операций.
Из-за системных хищений "Кредитный Экспресс" лишился лицензии, а убытки вкладчикам пришлось возмещать государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", именно она выступила потерпевшей стороной.
Все семеро подозреваемых задержаны, их обвиняют в растрате вверенных им денежных средств, совершенной организованной группой.
Накануне юрист Бойко-Великого сообщил РИА Новости, что его подзащитный не считает себя виновным.
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Бойко-Великий известен как глава агрохолдинга "Русское молоко" (бренд "Рузское молоко"), одного из крупнейших в России производителей "органических" продуктов, и православный меценат.
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Василий Бойко-ВеликийРоссияСледственный комитет РФПроисшествия
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