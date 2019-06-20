Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Бизнесмену Василию Бойко-Великому предъявили обвинение в растрате средств банка "Кредитный Экспресс" на несколько миллионов долларов. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.

Они составляли подложные документы о якобы полученных кредитах и забирали деньги клиентов, добавляют в СК. Правоохранители уже установили 31 факт хищений, идет проверка других подозрительных операций.

Из-за системных хищений "Кредитный Экспресс" лишился лицензии, а убытки вкладчикам пришлось возмещать государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", именно она выступила потерпевшей стороной.

Все семеро подозреваемых задержаны, их обвиняют в растрате вверенных им денежных средств, совершенной организованной группой.

Накануне юрист Бойко-Великого сообщил РИА Новости, что его подзащитный не считает себя виновным.