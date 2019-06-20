Руденя: в Верхневолжье получателей выплаты ко Дню Победы станет больше

ТВЕРЬ, 20 июн – РИА Новости. В Тверской области со следующего года будет расширен перечень получателей единовременной выплаты, которая раньше предоставлялась инвалидам и участникам войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, вдовам погибших участников войны, жителям региона, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Соответствующее решение было принято на заседании Тверского областного организационного комитета "Победа", на котором обсуждалась подготовка к празднованию на территории региона 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и, в частности, меры социальной поддержки ветеранов.

Как ожидается, что единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат 15750 человек.

В пресс-службе напомнили, что в этом году по инициативе главы региона размер единовременной выплаты ветеранам ко Дню Победы был увеличен вдвое - с 5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей. На эти цели из регионального бюджета были направлены 27,5 миллиона рублей. Получателями выплаты стали 2716 человек.

"Тверская область, в прошлом Калининская - серьезнейший плацдарм, где были одержаны первые победы нашей армии. Проведение мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне - важная и почетная задача для тверского региона. Мы должны со всей ответственностью подготовиться к этой дате. В числе главных задач не только ремонты объектов, торжественные мероприятия, но и внимательное и береженое отношение к нашим ветеранам, а также приравненным к ним категориям граждан", - заявил губернатор области Игорь Руденя, выступая на заседании оргкомитета.

По поручению главы региона все получатели выплаты в 2020 году должны быть охвачены углубленным диспансерным обследованием, проводимым Министерством здравоохранения региона в стационарах медицинских организаций или на дому.