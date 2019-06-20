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РИА Новости

Минпромторг попросил выделить средства на стимулирование спроса на машины

10:16
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкПокупатели в автосалоне
Покупатели в автосалоне
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Покупатели в автосалоне. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Минпромторг РФ просит правительство выделить в общей сложности 20 миллиардов рублей на адресные программы стимулирования спроса на легковые и коммерческие автомобили, рассказал РИА Новости представитель ведомства.
"В настоящее время вопрос дополнительного выделения 10 миллиардов рублей на реализацию адресных программ стимулирования спроса ("Первый автомобиль", "Семейный автомобиль", "Льготный автолизинг", "Российский тягач" и "Свое дело") находится на рассмотрении в правительстве. Вместе с тем следует отметить, что Минпромторг поддерживает инициативу ПАО "Соллерс" о дополнительном выделении 10 миллиардов рублей на реализацию адресных программ стимулирования спроса за счет средств резервного фонда правительства РФ", - сказал собеседник агентства.
По данным газеты "Ведомости", действие программ предложено распространить на 2020-2024 годы, с общим бюджетом 25 миллиардов рублей из расчета по 5 миллиардов на один год.
"Минпромторг с учетом позиции Минприроды представил соответствующие предложения в правительство РФ. Минпромторг считает возможном включение данной меры обновления парка коммерческой техники в действующую программу "Льготный лизинг", что позволит вывести из эксплуатации около 75 тысяч автомобилей с низким экологическим классом путем сдачи указанной техники на утилизацию и получении за это скидки по договору лизинга нового транспортного средства", - также отметил представитель ведомства.
Генеральный директор, член совета директоров ПАО Соллерс Вадим Швецов на ПМЭФ-2019. 8 июня 2019
8 июня, 15:29
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Министерство промышленности и торговли РФРоссияЭкономика
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