Минпромторг попросил выделить средства на стимулирование спроса на машины

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Минпромторг РФ просит правительство выделить в общей сложности 20 миллиардов рублей на адресные программы стимулирования спроса на легковые и коммерческие автомобили, рассказал РИА Новости представитель ведомства.

"В настоящее время вопрос дополнительного выделения 10 миллиардов рублей на реализацию адресных программ стимулирования спроса ("Первый автомобиль", "Семейный автомобиль", "Льготный автолизинг", "Российский тягач" и "Свое дело") находится на рассмотрении в правительстве. Вместе с тем следует отметить, что Минпромторг поддерживает инициативу ПАО "Соллерс" о дополнительном выделении 10 миллиардов рублей на реализацию адресных программ стимулирования спроса за счет средств резервного фонда правительства РФ", - сказал собеседник агентства.

По данным газеты "Ведомости" , действие программ предложено распространить на 2020-2024 годы, с общим бюджетом 25 миллиардов рублей из расчета по 5 миллиардов на один год.