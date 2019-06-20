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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

К началу прямой линии с Путиным поступило более полутора миллиона вопросов

10:15
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудница колл-центра "Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным"
Сотрудница колл-центра Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Более полутора миллиона вопросов поступило за два часа до начала прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет в Гостином дворе в Москве, сообщает телеканал "Россия-24".
По данным на 10.00 мск, всего поступило 1 506 171 вопросов, в том числе 891 376 по телефону и 388 442 по СМС.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в Гостином дворе
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Трансляция прямой линии начнется 20 июня в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Прямая трансляция также будет доступна пользователям соцсетей. Прием вопросов начался с 8.00 мск 9 июня и продлится вплоть до окончания программы 20 июня.
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Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинРоссияОбщество
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