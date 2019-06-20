К началу прямой линии с Путиным поступило более полутора миллиона вопросов

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Более полутора миллиона вопросов поступило за два часа до начала прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет в Гостином дворе в Москве, сообщает телеканал "Россия-24".

По данным на 10.00 мск, всего поступило 1 506 171 вопросов, в том числе 891 376 по телефону и 388 442 по СМС.