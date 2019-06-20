Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T10:13Z
https://ria.ru/20190620/1555724554.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

На Урале прокуратура изучит жалобы рыбаков Путину о плате за доступ к воде

10:13
486
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Прокуратура Челябинской области проверит информацию местных рыбаков, изложенную в обращении на прямую линию президенту РФ Владимиру Путину, об ограничении властями доступа к озерам для бесплатной любительской ловли, сообщает региональное надзорное ведомство.
Ранее рыболовы-любители записали видеообращение к Путину в преддверии прямой линии, в котором заявили, что чиновники якобы поделили федеральные водоемы между подконтрольными коммерсантами, а те требуют деньги с желающих порыбачить.
"В ходе проверки органами прокуратуры будет дана оценка соблюдению требований законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов и обоснованности взимания платы за осуществление любительского лова", – говорится в сообщении.
Отмечается, что ход проверки поставлен прокурором области на контроль.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 21:06
СК проверит жалобу Путину на отсутствие коммуникаций в поселке в Татарстане
1711100
Обсудить 1
Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинРоссияЧелябинская областьОбщество
Рекомендуем
Корпус стражей исламской революции на параде во время Недели Священной Обороны
Командующий КСИР Ирана прокомментировал ситуацию с американским БПЛА
РИА
Новости
Двое бездомных поселились в квартире калининградца, уехавшего за рубеж
На Урале начали проверку после жалобы Путину на недопуск в школы без Манту
В России хотят пересчитать цены на отопление
Лента
новостей
Покупатели в автосалоне
Минпромторг попросил выделить средства на стимулирование спроса на машины
На Урале власти ответили на просьбу жителей к Путину построить ж/д переход
Главный корпус больницы в Струнино
Жители Струнино вновь обратились к Путину по вопросу больницы
Василий Бойко-Великий
Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов
Балаклавская бухта в Севастополе
В Крыму исключили переговоры с Киевом по статусу полуострова
В Приамурье женщина две недели истязала ребенка, оставляя ночью на холоде
Патрульный самолет Kawasaki P-1 Военно-морских сил самообороны Японии
Япония подняла в воздух истребители из-за российского бомбардировщика
Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг доклада ООН по делу Хашукджи
Голова крокодила обнаружена во дворе многоквартирного жилого дома по ул. Воровского в Симферополе, Крым
В Симферополе во дворе нашли головы двух крокодилов
Эсминец USS McFaul (DDG 74) в Персидском заливе. 11 июня 2019
Россия опасается, что в Персидском заливе может вспыхнуть новый конфликт
Сотрудница колл-центра Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
К началу прямой линии с Путиным поступило более полутора миллиона вопросов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:27Суд отменил арест гендиректору Белгородского НПЗ
11:27Песков: среди вопросов к Путину практически нет вопросов об образовании
11:26РЖД показали фото ж/д переход на Урале, на который жители жаловались Путину
11:25Путин посмотрел много обращений граждан к прямой линии, заявил Песков
11:24В Сирию за сутки вернулись более 1,5 тысячи беженцев
11:23Медведев начал заседание правительства на час раньше
11:21Минобороны прокомментировало заявления Японии о российском бомбардировщике
11:19Минобороны Литвы опровергло информацию о радиоактивном заражении реки
11:19Эксперт оценил идею взимать штрафы за бесплатный проезд по платным дорогам
11:17Премьер Малайзии назвал выводы следствия по МН17 бездоказательными
11:14В Госдуме считают, что Ирану стоит купить российские С-400
11:13В РЖД ответили на просьбу уральцев к Путину построить переход путей
11:10Прокуратура через суд потребовала построить ж/д переход в уральском селе
11:07Пушков прокомментировал "провальный" визит Зеленского в Европу
11:07Патрушев прокомментировал выводы международной группы по MH17
11:06У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,6
11:05Рябков: Москва не обращает внимания на заявления США о давлении на Россию
11:03Патрушев рассказал, что будут обсуждать на встрече Россия-США-Израиль
11:00Юрист оценил идею взимать штрафы за бесплатный проезд по платным дорогам
10:59Белух из "китовой тюрьмы" начали грузить в фуры для выпуска
Лента новостейМолния