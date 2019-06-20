На Урале прокуратура изучит жалобы рыбаков Путину о плате за доступ к воде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Прокуратура Челябинской области проверит информацию местных рыбаков, изложенную в обращении на прямую линию президенту РФ Владимиру Путину, об ограничении властями доступа к озерам для бесплатной любительской ловли, сообщает региональное надзорное ведомство.

Ранее рыболовы-любители записали видеообращение к Путину в преддверии прямой линии, в котором заявили, что чиновники якобы поделили федеральные водоемы между подконтрольными коммерсантами, а те требуют деньги с желающих порыбачить.

"В ходе проверки органами прокуратуры будет дана оценка соблюдению требований законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов и обоснованности взимания платы за осуществление любительского лова", – говорится в сообщении.