Косаток из "китовой тюрьмы" начали перегружать в машины для выпуска

ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Двух косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье перегрузили в фуры, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

У причала в бухте Средняя идут активные погрузочные работы. На месте работают около 30 человек. Двух животных в черных гамаках подняли краном и погрузили в фуры. Открытые вольеры для белух сейчас пусты.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.