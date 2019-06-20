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РИА Новости

Косаток из "китовой тюрьмы" начали перегружать в машины для выпуска

10:01
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© РИА Новости / Виталий АньковЦентр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
© РИА Новости / Виталий Аньков
ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Двух косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье перегрузили в фуры, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
У причала в бухте Средняя идут активные погрузочные работы. На месте работают около 30 человек. Двух животных в черных гамаках подняли краном и погрузили в фуры. Открытые вольеры для белух сейчас пусты.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье. Этим вопросом занимается контрольное управление администрации президента РФ. В середине мая власти Приморья заявили, что животных могут выпустить на волю в течение двух месяцев. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, но изъять их у компаний-отловщиков нельзя. Кроме того, суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
Косатки в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края. Архивное фото
07:25
Ученый рассказал о реадаптации косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье
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Приморский крайОбщество
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