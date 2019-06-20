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РИА Новости

Лавров заявил о значении дружбы России и Африки

10:00
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Фундамент дружбы между Россией и странами Африки создает предпосылки для наращивания торгово-экономических и инвестиционных обменов и расширения кооперации в банковской сфере, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Заложенный общими силами прочный фундамент российско-африканской дружбы создает хорошие предпосылки для наращивания торгово-экономических и инвестиционных обменов, расширения кооперации в банковской деятельности, стимулирования деловых кругов к реализации взаимовыгодных проектов на территории африканских государств", - сказал Лавров на открытии конференции "Россия - Африка".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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По словам Лаврова, определенные успехи на этом направлении уже достигнуты. Он подчеркнул, что товарооборот России со странами Африки по итогам 2018 года превысил 20 миллиардов долларов, а его номенклатура диверсифицируется.
Как добавил глава МИД РФ, отношения России со странами Африки носят традиционно дружественный характер, развиваются на принципах равноправия, взаимоуважения и учета интересов друг друга. По словам Лаврова, Россия и страны Африки являются противниками односторонних санкций и торговых войн, последовательно выступают за то, чтобы система мировой торговли носила справедливый характер, плодами глобализации могли пользоваться все страны.
"Мы уверенно движемся по пути всестороннего расширения российско-африканских связей. Интенсифицировался политический диалог, в том числе на высшем уровне, активизировались межпарламентские связи", - добавил Лавров.
Президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС в Йоханнесбурге в июле 2018 года высказал идею о проведении первого в истории саммита Россия-Африка, который должен состояться осенью 2019 года. Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, осенью также планируется проведение бизнес-форума Россия-Африка. Ранее заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что главы около 40 африканских государств приедут в этом году в Сочи на саммит Россия-Африка.
Ранее сообщалось, что саммит Россия-Африка пройдет под председательством президентов России и Египта.
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