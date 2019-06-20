Двое бездомных поселились в квартире калининградца, уехавшего за рубеж

КАЛИНИНГРАД, 20 июн - РИА Новости. Полицейские задержали двоих бездомных, которые поселились в квартире жителя Калининграда, пока тот находился за границей, сообщили журналистам в управлении МВД по Калининградской области.

Как рассказали в ведомстве, 63-летний житель Калининграда сообщил в полицию, что в квартире его друга, который уехал за границу, горит свет. На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Пройдя в квартиру, стражи порядка обнаружили и задержали двух бездомных.

"По данным полиции, мужчины заметили, что в квартире никто не проживает, и, разбив балконное окно, проникли в помещение, где жили несколько дней. За время нахождения в чужой квартире злоумышленники похитили и продали плазменный телевизор", - сообщили в полиции.