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РИА Новости

Двое бездомных поселились в квартире калининградца, уехавшего за рубеж

09:59
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КАЛИНИНГРАД, 20 июн - РИА Новости. Полицейские задержали двоих бездомных, которые поселились в квартире жителя Калининграда, пока тот находился за границей, сообщили журналистам в управлении МВД по Калининградской области.
Как рассказали в ведомстве, 63-летний житель Калининграда сообщил в полицию, что в квартире его друга, который уехал за границу, горит свет. На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Пройдя в квартиру, стражи порядка обнаружили и задержали двух бездомных.
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"По данным полиции, мужчины заметили, что в квартире никто не проживает, и, разбив балконное окно, проникли в помещение, где жили несколько дней. За время нахождения в чужой квартире злоумышленники похитили и продали плазменный телевизор", - сообщили в полиции.
Следователи полиции возбудили уголовное дело о краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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Калининградская областьКалининградПроисшествия
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