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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Жители Струнино вновь обратились к Путину по вопросу больницы

09:55
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© Фото : Светлана Задёра Главный корпус больницы в Струнино
Главный корпус больницы в Струнино
© Фото : Светлана Задёра
СТРУНИНО (Владимирская область), 20 июн - РИА Новости, Светлана Задёра. Больница во владимирском городе Струнино спустя год после обращения местных жительниц к президенту Владимиру Путину полностью обеспечена современным оборудованием, уже отремонтированы три из пяти корпусов, однако горожане переживают за судьбу психоневрологического корпуса и хотят обратить внимание на здание поликлиники, которое тоже требует ремонта. Они записали новое обращение к президенту и надеются, что ситуация будет вновь обсуждаться на прямой линии.
Город Струнино расположен на границе Владимирской области, добраться до него из Москвы можно даже быстрее, чем из Владимира. В 15 километрах от Струнино находится районный центр Александров. Именно отделения Александровской районной больницы и Александровской районной детской больницы в Струнино предполагалось сократить. Тогда пациентам пришлось бы добираться в соседний населенный пункт, а это дополнительные 15-20 минут на автобусе или электричке.
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Инициативная группа местных жителей обратилась к президенту Владимиру Путину во время прямой линии в июне 2018 года. Являвшаяся тогда владимирским губернатором Светлана Орлова опровергла закрытие отделений и сообщила о выделении из областного бюджета 68 миллионов рублей на ремонт струнинской больницы. Президент поручил до 31 декабря 2018 года провести ремонт и оснащение медучреждения.
В начале октября в должность губернатора вступил член партии ЛДПР Владимир Сипягин. В декабре 2018 года он написал письмо в Минздрав РФ с просьбой продлить срок ремонта больницы до конца 2019 года.
В марте главным врачом Александровской районной больницы, к которой относятся подразделения в Струнино, стал Александр Обидин, до этого работавший в Москве. Теперь он руководит и отделением в Струнино, которое состоит из пяти основных корпусов и восьми вспомогательных.

Ремонт в корпусах

После обращения к президенту ремонт в струнинской больнице в течение 2018 года провели в трех корпусах. По словам Обидина, произошедшая затем задержка связана с изменением в законодательстве.
"С 1 января 2019 года - обязательное проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации. Мало того, что нас подвели подрядчики, которые делали нам проектно-сметную документацию, мы потом три месяца проводили еще государственную экспертизу. В итоге мы должны были начать в январе, а начинаем летом. Главная задача на 2019 год – это отремонтировать два оставшихся корпуса", - рассказывает Обидин.
До конца года планируется сделать капитальный ремонт в главном корпусе, где расположены неврологическое и офтальмологическое отделения, а также в соседнем терапевтическом корпусе. Пока что терапевтический корпус временно расположен в инфекционном, где ремонт уже сделан. Самые серьезные изменения, как объясняет главврач, коснулись психоневрологического корпуса: отделение психиатрии закрыто, кожно-неврологическое отделение сокращено до дневного стационара, сейчас обсуждается возможность перевода части коек в Александров из-за их невостребованности в Струнино.
"Инициативная группа выступила с желанием сохранить обязательно кожное отделение. Открыли по их просьбе, но потребности нет. Еще не принято окончательное решение об открытии дневного стационара в Александрове, но я думаю, что именно этим и закончится. Специфика кожных заболеваний такова, что заболеваний, которые требуют непосредственно госпитализации, очень мало. Доктор выписывает мази, таблетки. Человек и дома может лечиться. Показаний для дневного стационара не так много", - рассказывает врач.
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Сокращение психиатрического отделения Обидин также объясняет невостребованностью, зато в свободные кабинеты постепенно переезжает поликлиника.
"Стоматология, физиокабинет, кабинет функциональной диагностики и кабинет психиатра функционируют уже здесь. Там остались хирург, терапевт, участковый и картотека. Еще есть вспомогательные здания. Два из них - котельная и водонапорная башня - находятся на списании в департаменте, к концу года они будут списаны и утилизированы. Одно здание находится на консервации - это здание бывшего пищеблока, так как у нас все учреждение находится на аутсорсинге по питанию", - говорит главврач.
По словам Обидина, гараж, здание морга и прачечная будут отремонтированы в течение трех месяцев, также в Струнино планируется открыть отделение онкологии.
"Указ президента состоит из двух частей: отремонтировать больничный городок и обеспечить полностью современным оборудованием. Пункт номер два выполнен полностью. Закуплена 21 единица высокотехнологичного оборудования на сумму 44 миллиона рублей. Все здесь размещено", - резюмирует Обидин.

Состояние поликлиники

Поликлиника, подразделения которой уже начали переезжать в корпуса больницы, расположена в старом здании в центре города. Жительницы города, которые год назад общались с президентом, отмечают, что состояние поликлиники - сейчас главная проблема.
"Поликлинику надо было ремонтировать! Есть только рекомендация, здание не признано аварийным. Понятно, что оно аварийное и с ним нужно принимать решение. У нас год назад было принято решение департаментом здравоохранения и прежним губернатором Орловой, что будет построено новое здание поликлиники", - рассказала одна из женщин, депутат Струнинского городского совета Галина Болотина.
© Фото : Светлана Задёра Здание поликлиники в Струнино
Здание поликлиники в Струнино
© Фото : Светлана Задёра
Здание поликлиники в Струнино
Здание поликлиники и правда давно не ремонтировалось: внешняя облицовка местами отвалилась, видны кирпич и трещины. Внутри сделан косметический ремонт, но он не скрывает пятна от сырости на стенах.
Хотя часть подразделений поликлиники уже переехала в больничный городок, очередь в регистратуру выстраивается с самого утра. Талонов в поликлинике нет, попасть к врачу можно только в порядке живой очереди.
Чтобы попасть на прием к хирургу, пенсионер Владимир Шелгунов пришел в восемь утра и просидел в очереди около двух часов.
"В кабинете хирурга черная плесень. Он дышит ей весь день, понимаете? Больной зашел-вышел, а он сидит и дышит этим воздухом. И работает. Тут больница держится за счет персонала, если на то пошло. Я считаю, что здесь какие-то подвижки сделаны. Улучшение какое-то есть: окна вставили нормальные. Раньше даже рядом с ним вставать было нельзя: висело "Не стой, может рухнуть". А сейчас, видите, сделали. Батареи поставили новые, их не было", - рассказывает Шелгунов.
© Фото : Светлана Задёра Очередь к хирургу в поликлинике в Струнино
Очередь к хирургу в поликлинике в Струнино
© Фото : Светлана Задёра
Очередь к хирургу в поликлинике в Струнино
Правда сами врачи, несмотря на непростые условия, переезжать в больничный городок не хотят. "Во-первых, места там недостаточно. А во-вторых, расположение поликлиники в центре города очень удобное не только для жителей Струнино, но и для приезжающих из соседних поселений", - объясняют сотрудники поликлиники.

Детское отделение

В детском отделении, которое расположено в центре города, рядом со зданием администрации, дела идут намного лучше. Ремонт здесь уже закончен, рабочие устанавливают пожарную сигнализацию. Планируется, что скоро начнет работать система управления электронной очередью, уже сейчас работает запись к врачу через интернет.
"У нас шло все по плану еще до этой жалобы. Это обращение было в 2018 году, а документация начала готовиться для ремонта в 2017 году. У нас есть детский стационар, деток мы уже приглашаем. Будут лечиться дети с анемией, гастритом и дискинезией желчевыводящих путей. Раньше, когда мы были в другом здании, был еще инфекционный стационар. Там лечили бронхиты, вирусные инфекции, трахеиты, а здесь стационар развернули в условиях поликлиники. В условиях поликлиники инфекцию мы здесь не можем принять", - рассказала заведующая детской больницы Ирина Мулюкина.
По ее словам, открывать полный стационар для детей в Струнино нет необходимости: в Александрове есть и реанимационные палаты, и оборудование, и паллиативные койки.
"До Александрова 10-15 минут на машине. Мы раньше в молодости пешком туда ходили, где-то час пути. Автобус идет 15-20 минут. Автобус ходит каждые 30 минут, электрички московские идут каждый час. Ну разве это расстояние? В чем проблема?" - говорит Мулюкина.

Новое обращение

Жительницы города Галина Болотина, Рушания Халилова и Светлана Сергеева, которые общались с президентом год назад, работают депутатами Струнинского городского совета и входят во вневедомственную комиссию по здравоохранению. Они надеются, что ситуация в Струнино вновь будет поднята на прямой линии президента в четверг и даже записали новое обращение.
Женщины уверены, что переезд поликлиники в больничный городок не решит проблему. "В поликлинику и больницу обращаются не только жители города, но и ближайших сельских поселений, которых с началом дачного сезона будет только больше, поэтому для такого большого потока нужно отдельное здание", - объясняют они.
© Фото : Светлана Задёра Регистратура в поликлинике Струнино
Регистратура в поликлинике Струнино
© Фото : Светлана Задёра
Регистратура в поликлинике Струнино
По словам Халиловой, потребность в полноценном психиатрическом отделении в Струнино также есть. "Раньше людям после пребывания в больнице на некоторое время становилось лучше, а сейчас они останутся брошенными", - говорит она.
Женщина рассказывает, что две недели назад лежала в неврологическом отделении. "Вместо 40 человек лежало 60. И даже лежали психбольные. А куда их девать? Орали, по коридору ходили. Две женщины лежали, мужчину потом положили третьего", - говорит Халилова.
"Говорят, что отделения дерматологии и психиатрии сейчас не востребованы. Мы говорим о том, что это было решение властей в 2017 году о ремонте профильных отделений. Не нужно было тогда делать ремонт, а нужно было закрывать и делать ремонт под другие отделения. Психиатрию по бумагам закрыли в мае этого года, а отремонтировали в декабре", - рассказывает Сергеева.
"Мы видео послали. Мы думаем, что нас в другом формате, но вспомнят на этой прямой линии. Путин видел наше обращение, нам сказали. Это стыдно, что не выполнено поручение президента. Это нонсенс", - резюмирует Галина Болотина.
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Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир СипягинСветлана ОрловаВладимир ПутинВладимирская областьОбщество
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