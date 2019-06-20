В Москве начали тестировать беспилотные автомобили

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Первые пять высокоавтоматизированных автомобилей компании "Яндекс" выехали на дороги Москвы в рамках правительственного эксперимента по тестам машин-беспилотников, который был запущен в конце прошлого года, рассказал РИА Новости представитель НТИ "Автонет", курирующей проект.

"Яндекс" выпустил пять первых беспилотников в Москве. До конца лета будет еще 15, а до конца года - 95. Также до конца года мы ожидаем расширение зон тестирования беспилотных автомобилей в другие области и надеемся, что и другие производители высокоавтоматизированных транспортных средств присоединятся к эксперименту", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ближайшее время данное тестирование позволит определить экономическую целесообразность использования беспилотных технологий.

В октябре 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении с 1 декабря эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана. Автомобили-беспилотники выйдут на улицы Москвы и Татарстана, в эксперименте примут участие "Яндекс", МАДИ, КБ "Аврора", "Камаз", "Иннополис", Таганрогский университет и другие. Беспилотники во время эксперимента получат знак "А" - "Автономное вождение".