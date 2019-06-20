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РИА Новости

Зоологи поймали гуляющую по Норильску белую медведицу

09:50
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© Фото : газета "Заполярная правда"/ Ирина ЯринскаяБелая медведица гуляет по улицам Норильска. 19 июня 2019
Белая медведица гуляет по улицам Норильска. 19 июня 2019
© Фото : газета "Заполярная правда"/ Ирина Яринская
КРАСНОЯРСК, 20 июн - РИА Новости. Зоологи из Красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей" вместе с норильскими коллегами поймали белую медведицу, пришедшею в Норильск с берега Карского моря несколько дней назад, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.
Ранее сообщалось, что жители заполярного Норильска в соцсетях выкладывают фото и видео гуляющего медведя. По данным краевого главка МВД, зверь не агрессивен и находится под постоянным наблюдением.
© Фото : газета "Заполярная правда"/ Ирина ЯринскаяБелая медведица гуляет по улицам Норильска. 19 июня 2019
Белая медведица гуляет по улицам Норильска. 19 июня 2019
© Фото : газета "Заполярная правда"/ Ирина Яринская
Белая медведица гуляет по улицам Норильска. 19 июня 2019
В краевом министерстве экологии и рационального природопользования РИА Новости подтвердили, что медведь находится под круглосуточным наблюдением, принимаются все меры безопасности: никто не может подойти к месту, где находится хищник, более чем за 30 метров. Все передвижения животного полностью контролируются.
В настоящее время в Норильск прибыли специалисты, чтобы осмотреть зверя, и после этого будет принято решение: либо увозить на место естественного обитания в Арктику, либо в Красноярск в зоопарк. По данным специалистов, хищник прошел не менее 500 километров.
"Сейчас хищник находится на базе местной службы спасения. Как сообщил Александр Коробкин, начальник отдела госконтроля и надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания краевого министерства экологии, это медведица, на вид около года, вес животного – около 200 килограммов. Сегодня медведицу осматривают ветеринары", - сказала представитель мэрии.
В пятницу медведицу отправят в красноярский парк "Роев ручей", так как ее состояние здоровья не позволяет выпустить в дикую природу. Уже в Красноярске медведица будет полностью обследована, пройдет необходимое лечение.
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