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РИА Новости

Япония намерена возобновить полеты истребителей F-35A

09:45
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CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / Lockheed-Martin F-35A Lightning IIИстребитель F-35А
Истребитель F-35А
CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / Lockheed-Martin F-35A Lightning II
Истребитель F-35А. Архивное фото
ТОКИО, 20 июн – РИА Новости. Администрация японского города Мисава, где расположена база военно-воздушных сил самообороны Японии, заявила о намерении разрешить возобновление полетов истребителей-невидимок F-35A после аварии одного из них в апреле этого года, сообщило агентство Киодо.
Многоцелевой истребитель F-35A потерпел крушение 9 апреля, его обломки были обнаружены в Тихом океане в районе префектуры Аомори. Пилот числится пропавшим без вести. Как сообщали японские СМИ, это было первое в мире крушение самолета F-35A производства компании Lockheed Martin. Полеты истребителя на базе Мисава были приостановлены.
Мэр Мисавы Ёсинори Кохияма встретился в четверг с заместителем министра обороны Японии Харуо Моритой и передал ему, что городской совет не имеет возражений против возобновления полетов.
Истребитель F-35А
10 июня, 10:45
В Японии назвали причину крушения истребителя F-35A
Ранее власти пришли к заключению, что причиной аварии стал человеческий фактор, а не технические неполадки самолета.
Как отмечает агентство Киодо, ожидается, что полеты F-35A будут возобновлены в ближайшее время.
На базе Мисава с января 2018 года было размещено 13 новых истребителей F-35A вместо старых F-15 и F-4. Эта мера, как сообщали местные СМИ, направлена, прежде всего, против растущей военной активности Китая. Ожидается, что к весне 2028 года Япония будет обладать 62 такими самолетами.
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