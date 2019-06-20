В Италии из-за взрыва бытового газа обрушился жилой дом

РИМ, 20 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Спасатели ищут трех человек, находящихся под завалами двухэтажного жилого дома, который обрушился в четверг утром в результате взрыва бытового газа в центре города Гориция на севере Италии, сообщили представители местной пожарной службы.
Согласно этой информации, взрыв произошел в 4.20 (5.20 мск) на одной из центральных улиц Гориции. В доме, который обрушился полностью, были три квартиры, одна из них пустовала. В других помещениях должны были находиться три человека, которых в настоящее время ищут спасатели. На месте происшествия работают восемь пожарных расчетов, оснащенных специальной техникой, а также карабинеры, которые выясняют все обстоятельства инцидента.
Десять дней назад в здании муниципалитета городка Рокка-ди-Папа под Римом произошел взрыв бытового газа, в результате которого пострадали 16 человек, один из которых позднее скончался в больнице.
31 марта 2018, 14:48На севере Италии при взрыве газа в жилом доме пострадали девять человек